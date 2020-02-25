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МВС: Температуру мірятимуть у всіх, хто перетинає кордон України

Вівторок, 25 лютого 2020, 19:17
МВС: Температуру мірятимуть у всіх, хто перетинає кордон України

Державна прикордонна служба та Міністерство охорони здоров’я буде проводити температурний скринінг усіх громадян, які прибувають на територію України.

Джерело: МВС

Пряма мова міністра внутрішніх справ Арсена Авакова: "Температурний скринінг є обов’язковим для усіх громадян, які прибувають в Україну з будь-якої країни світу, як через авіасполучення, так і через усі автомобільні та залізничні пункти пропуску на кордоні України".

Деталі: За словами міністра, між Україною та країнами ЄС 29 таких пунктів, а загалом на кордоні – 232.

Аваков також відзначив, що температурний контроль запровадять і на КПВВ на лінії розмежування із тимчасово окупованими АР Крим та окремими районами Донецької та Луганської областей.

Що передувало: 24 лютого уряд посилив заходи безпеки: вирішили перевіряти температуру в аеропортах і на пунктах пропуску у всіх, хто приїхав з країн із зареєстрованими випадками захворювання на коронавірус.

25 лютого у Швейцарії підтвердили перший випадок зараження коронавірусом нового типу. Про перші випадки захворювання повідомили також Австрія і Хорватія.

Понад 280 випадків захворювання і 10 смертей від Covid-19 зафіксовано в Італії, в основному в північних регіонах.

Українська правда

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Теми: коронавірусМВСкордон
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