МВС: Температуру мірятимуть у всіх, хто перетинає кордон України
Державна прикордонна служба та Міністерство охорони здоров’я буде проводити температурний скринінг усіх громадян, які прибувають на територію України.
Джерело: МВС
Пряма мова міністра внутрішніх справ Арсена Авакова: "Температурний скринінг є обов’язковим для усіх громадян, які прибувають в Україну з будь-якої країни світу, як через авіасполучення, так і через усі автомобільні та залізничні пункти пропуску на кордоні України".
Деталі: За словами міністра, між Україною та країнами ЄС 29 таких пунктів, а загалом на кордоні – 232.
Аваков також відзначив, що температурний контроль запровадять і на КПВВ на лінії розмежування із тимчасово окупованими АР Крим та окремими районами Донецької та Луганської областей.
Що передувало: 24 лютого уряд посилив заходи безпеки: вирішили перевіряти температуру в аеропортах і на пунктах пропуску у всіх, хто приїхав з країн із зареєстрованими випадками захворювання на коронавірус.
25 лютого у Швейцарії підтвердили перший випадок зараження коронавірусом нового типу. Про перші випадки захворювання повідомили також Австрія і Хорватія.
Понад 280 випадків захворювання і 10 смертей від Covid-19 зафіксовано в Італії, в основному в північних регіонах.