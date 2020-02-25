МВД: Температуру будут мерить у всех, кто пересекает границу Украины

Государственная пограничная служба и Министерство здравоохранения будет проводить температурный скрининг всех граждан, прибывающих на территорию Украины.

Источник: МВД

Прямая речь министра внутренних дел Арсена Авакова: "Температурный скрининг является обязательным для всех граждан, прибывающих в Украину из любой страны мира, как через авиасообщение, так и через все автомобильные и железнодорожные пункты пропуска на границе Украины".

Детали: По словам министра, между Украиной и странами ЕС 29 таких пунктов, а всего на границе – 232.

Аваков также отметил, что температурный контроль введут и на КПВВ на линии разграничения с временно оккупированными АР Крым и отдельными районами Донецкой и Луганской областей.

Что предшествовало: 24 февраля правительство усилило меры безопасности: решили проверять температуру в аэропортах и на пунктах пропуска у всех, кто приехал из стран с зарегистрированными случаями заболевания коронавирусом.

25 февраля в Швейцарии подтвержден первый случай заражения коронавирусом нового типа. О первых случаях заболевания сообщили также Австрия и Хорватия.

Более 280 случаев заболевания и 10 смертей от Covid-19 зафиксировано в Италии, в основном в северных регионах.