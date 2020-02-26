На Донбасі противник вів обстріли із забороненого озброєння
Середа, 26 лютого 2020, 06:10
25 лютого ворог 5 разів порушив режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.
Джерело: звіт ООС
Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї."
Деталі: Російські найманці відкривали вогонь біля Талаківки, Пісків, Новомихайлівки, Красногорівки та Катеринівки.
"Вчора, 25 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було", – повідомляє штаб
Нагадаємо:
- 24 лютого бойовики 5 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.
Українська правда