На Донбасі противник вів обстріли із забороненого озброєння 

25 лютого ворог 5 разів порушив режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Джерело: звіт ООС

Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї."

Деталі: Російські найманці відкривали вогонь біля Талаківки, Пісків, Новомихайлівки, Красногорівки та Катеринівки.

"Вчора, 25 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було", – повідомляє штаб

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