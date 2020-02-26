На Донбассе противник вел обстрелы из запрещенного вооружения

25 февраля враг 5 раз нарушил режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия."

Детали: Российские наемники открывали огонь возле Талаковки, Песков, Новомихайловки, Красногоровки и Катериновки.

"Вчера, 25 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", – сообщает штаб

Напомним: