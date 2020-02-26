На Донбассе противник вел обстрелы из запрещенного вооружения
Среда, 26 февраля 2020, 06:10
25 февраля враг 5 раз нарушил режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.
Источник: отчет ООС
Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия."
Детали: Российские наемники открывали огонь возле Талаковки, Песков, Новомихайловки, Красногоровки и Катериновки.
"Вчера, 25 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", – сообщает штаб
Напомним:
- 24 февраля боевики 5 раз открывали огонь по позициям украинских военных.
Украинская правда