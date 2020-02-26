Дело против ексмера Ирпеня Карплюка пошла в суд
Прокуратура передала в суд обвинение в отношении экс-мера Ирпеня Владимира Карплюка, ему грозит грозит 8 лет.
Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора, "Громада Приирпенья"
Дословно: "При процессуального руководства прокуратуры 24 февраля 2020 в Ирпенский городской суд Киевской области направлено обвинительное заключение в отношении бывшего городского головы одного из городских советов Киевской области по факту растраты чужого имущества путем злоупотребления служебным положением на сумму более 250 тыс грн (ч. 4 ст . 191 УК Украины)".
Детали: В сообщении не указывается фамилия подозреваемого, но источники в ОГП подтвердили Украинской правде, что речь идет о Карплюке.
Как пишет "Громада Приирпенья", речь идет о растрате 250 тыс. грн при строительстве в Ирпене парка "Центральный". К слову, именно на его открытие приезжала лидер "Батькивщины" народный депутат Юлия Тимошенко.
Напомним:
- В 2015 году мэр Ирпеня Владимир Карплюк задекларировал аж 67 квартир(общая площадь более 7 тысяч квадратных метров), которые он приобрел в 2013 году.
- В августе 2017 года мэру Ирпеня сообщили оподозрении по ч. 2 ст. 272 УК: якобы во главе ООО "Сарафан" Карплюк, не имея всех необходимых разрешений и лицензии на строительство жилого комплекса, нарушил правила безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, вследствие чего один человек погиб, другой получил тяжелые телесные повреждения.
- В декабре 2017 года прокурор Киевской области сообщил Карплюку оновых подозрениях: по ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступной организацией с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений), ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупном размере в составе преступной организации).
- Также мэру инкриминируют ч. 1 ст. 205 (приобретение субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенном в составе преступной организации), ч. 3 ст. 358 (подделка документов), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.
- 24 июля 2018 года Владимир Карплюкзаявил, что сложит полномочия мэра Ирпеня и будет готовиться к парламентским выборам.
- В июле 2019 года Генеральная прокуратура подготовила еще одно подозрение уже экс-мэру Ирпеня, кандидату в народные депутаты, Владимиру Карплюку, его планируют вручить 19 июля.