Дело против ексмера Ирпеня Карплюка пошла в суд

Прокуратура передала в суд обвинение в отношении экс-мера Ирпеня Владимира Карплюка, ему грозит грозит 8 лет.

Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора, "Громада Приирпенья"

Дословно: "При процессуального руководства прокуратуры 24 февраля 2020 в Ирпенский городской суд Киевской области направлено обвинительное заключение в отношении бывшего городского головы одного из городских советов Киевской области по факту растраты чужого имущества путем злоупотребления служебным положением на сумму более 250 тыс грн (ч. 4 ст . 191 УК Украины)".

Детали: В сообщении не указывается фамилия подозреваемого, но источники в ОГП подтвердили Украинской правде, что речь идет о Карплюке.

Как пишет "Громада Приирпенья", речь идет о растрате 250 тыс. грн при строительстве в Ирпене парка "Центральный". К слову, именно на его открытие приезжала лидер "Батькивщины" народный депутат Юлия Тимошенко.

Напомним: