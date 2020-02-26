Зеленський підтвердив, що зустрічався з Тігіпком

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що зустрічався з колишнім віцепрем'єром Сергієм Тігіпком.

Джерело: глава держави у коментарі Радіо Свобода в кулуарах форуму Age of Crimea.

Пряма мова: "Я, дійсно, з багатьма людьми зараз веду співбесіди… І з паном Тігіпком я теж зустрічався. Це правда".

Зеленський: я дійсно зустрічався з Тігіпко pic.twitter.com/W9aHlueMuJ — Радіо Свобода (@radiosvoboda) February 26, 2020

Що передувало: Кілька джерел повідомили, що президент Володимир Зеленський розглядає кандидатуру бізнесмена і колишнього політика Сергія Тігіпка на пост прем'єр-міністра або віцепрем’єра.

За даними УП, рішення щодо оновлення Кабінету міністрів вирішиться у найближчі два тижні.