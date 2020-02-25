Зеленський подумує змінити Гончарука на Тігіпка – ЗМІ

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Вівторок, 25 лютого 2020, 22:25

Президент Володимир Зеленський розглядає кандидатуру бізнесмена і колишнього політика Сергія Тігіпка на пост прем'єр-міністра.

Джерело: Kyiv Post із посиланням на три джерела в уряді

Деталі: Джерела відмовилися розповісти подробиці, оскільки переговори з Тігіпком тривають.

Коментарів від Офіса президента чи компанії Тігіпка ТАС немає.

До відома: 2002 - 2004 Тігіпко очолював Нацбанк. У 2010-2012 рр. обіймав посаду віцепрем'єр-міністра з питань соціальної політики в уряді Миколи Азарова.

Олексія Гончарука призначили прем’єр-міністром 29 серпня 2019 року.



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