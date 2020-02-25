Президент Володимир Зеленський розглядає кандидатуру бізнесмена і колишнього політика Сергія Тігіпка на пост прем'єр-міністра.

Джерело: співрозмовники Української правди в Офісі президента та Кабінеті міністрів, Kyiv Post із посиланням на три джерела в уряді

Деталі: Джерела УП минулого тижня бачили Тігіпка в Офісі президента.

За даними УП, обговорювалася посада віцепрем‘єра з питань економіки та промисловості.

Водночас, високопоставлені джерела УП в Кабміні зазначили, що кандидатуру Тігіпка обговорюють і як альтернативу до чинного прем‘єра. Однак, станом на сьогодні, в ОПУ ще не прийняли рішення змінити Гончарука.

За інформацією Kyiv Post, переговори Офісу Зеленського з Тігіпком тривають.

До відома: 2002 - 2004 Тігіпко очолював Нацбанк. У 2010-2012 рр. обіймав посаду віцепрем'єр-міністра з питань соціальної політики в уряді Миколи Азарова.

Олексія Гончарука призначили прем’єр-міністром 29 серпня 2019 року.