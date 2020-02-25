Зеленський подумує змінити Гончарука на Тігіпка – ЗМІ
Президент Володимир Зеленський розглядає кандидатуру бізнесмена і колишнього політика Сергія Тігіпка на пост прем'єр-міністра.
Джерело: Kyiv Post із посиланням на три джерела в уряді
Деталі: Джерела відмовилися розповісти подробиці, оскільки переговори з Тігіпком тривають.
Коментарів від Офіса президента чи компанії Тігіпка ТАС немає.
До відома: 2002 - 2004 Тігіпко очолював Нацбанк. У 2010-2012 рр. обіймав посаду віцепрем'єр-міністра з питань соціальної політики в уряді Миколи Азарова.
Олексія Гончарука призначили прем’єр-міністром 29 серпня 2019 року.