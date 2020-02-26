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Зеленский подтвердил, что встречался с Тигипко

Среда, 26 февраля 2020, 10:30
Зеленский подтвердил, что встречался с Тигипко

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что встречался с бывшим вице-премьером Сергеем Тигипко.

Источник: глава государства в комментарии Радио Свобода в кулуарах форума Age of Crimea.

Прямая речь: "Я, действительно, со многими людьми сейчас веду собеседования... И с господином Тигипко я тоже встречался. Это правда".

Ранее несколько источников сообщили, что президент Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост премьер-министра или вицепремьера.

По данным УП, решение по обновлению Кабинета министров решится в ближайшие две недели.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийТигипко
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