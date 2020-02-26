Зеленский подтвердил, что встречался с Тигипко
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Среда, 26 февраля 2020, 11:30
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что встречался с бывшим вицепремьер Сергеем Тигипко.
Источник: глава государства в комментарии Радио Свобода в кулуарах форума Age of Crimea.
Прямая речь: "Я, действительно, со многими людьми сейчас веду собеседования... И с господином Тигипко я тоже встречался. Это правда".
Зеленський: я дійсно зустрічався з Тігіпко pic.twitter.com/W9aHlueMuJ
— Радіо Свобода (@radiosvoboda) February 26, 2020
Ранее несколько источников сообщили, что президент Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост премьер-министра или вицепремьера.
По данным УП, решение по обновлению Кабинета министров решится в ближайшие две недели.
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