Питання Кабміну вирішиться у найближчі два тижні – джерела

Рішення щодо оновлення Кабінету міністрів вирішиться у найближчі два тижні.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у владних колах

Деталі: Президент Володимир Зеленський ще вагається, що робити з Олексієм Гончаруком – лишати на посаді прем’єр-міністра чи змінювати.

В оточенні президента називають такі причини, чому Зеленський почав думати про його заміну: слабка ефективність Кабміну і "соціологія", яка показує падіння довіри до уряду та особисто до Гончарка.

За словами джерел УП, Сергій Тігіпко – не єдиний кандидат на заміну, він просто "засвітився".

Говорять ще про Валерія Хорошковського, але це "скоріше він так хоче, аніж реально є кандидатом".

Між тим, у парламенті є голоси за відставку Гончарука – він лише має написати сам заяву, бо в нього річний імунітет до 29 серпня.

А от на призначення прем‘єром, наприклад, Тігіпка голосів може забракнути.

Вочевидь, президенту ще доведеться переконати депутатів підтримати нову кандидатуру на прем’єра.

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