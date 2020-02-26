Питання Кабміну вирішиться у найближчі два тижні – джерела
Рішення щодо оновлення Кабінету міністрів вирішиться у найближчі два тижні.
Джерело: співрозмовники "Української правди" у владних колах
Деталі: Президент Володимир Зеленський ще вагається, що робити з Олексієм Гончаруком – лишати на посаді прем’єр-міністра чи змінювати.
В оточенні президента називають такі причини, чому Зеленський почав думати про його заміну: слабка ефективність Кабміну і "соціологія", яка показує падіння довіри до уряду та особисто до Гончарка.
За словами джерел УП, Сергій Тігіпко – не єдиний кандидат на заміну, він просто "засвітився".
Говорять ще про Валерія Хорошковського, але це "скоріше він так хоче, аніж реально є кандидатом".
Між тим, у парламенті є голоси за відставку Гончарука – він лише має написати сам заяву, бо в нього річний імунітет до 29 серпня.
А от на призначення прем‘єром, наприклад, Тігіпка голосів може забракнути.
Вочевидь, президенту ще доведеться переконати депутатів підтримати нову кандидатуру на прем’єра.
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Передісторія:
- Верховна Рада призначила Кабінет міністрів Олексія Гончарука 29 серпня 2019 року.
- У Гончарука вже був привід вилетіти з крісла через нібито слова, що він – "профана в економіці", а президент має "примітивне розуміння економічних процесів", зафіксовані "прослушкою". Але Зеленський дав йому ще один шанс.