Питання Кабміну вирішиться у найближчі два тижні – джерела

2156 переглядів
Середа, 26 лютого 2020, 09:19

Рішення щодо оновлення Кабінету міністрів вирішиться у найближчі два тижні.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у владних колах

Деталі: Президент Володимир Зеленський ще вагається, що робити з Олексієм Гончаруком – лишати на посаді прем’єр-міністра чи змінювати.

В оточенні президента називають такі причини, чому Зеленський почав думати про його заміну: слабка ефективність Кабміну і "соціологія", яка показує падіння довіри до уряду та особисто до Гончарка.

За словами джерел УП, Сергій Тігіпко – не єдиний кандидат на заміну, він просто "засвітився".

Говорять ще про Валерія Хорошковського, але це "скоріше він так хоче, аніж реально є кандидатом".

Роман Кравець, УП
Теми: Кабінет міністрів Зеленський Гончарук Тігіпко


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський хоче лишити уряд без зарплат, поки не розрахуються з шахтарями 25 лютого 2020, 13:12
Гончарук назвав головний здобуток десятиріччя 25 лютого 2020, 12:29
В Кабміні анонсували міжнародний аудит Пенсійного фонду 25 лютого 2020, 11:45
Усі новини
Головні новини
Сурков заявив, що "України немає" і що для Донбасу бути в ній – "приниження"
Кількість хворих на коронавірус в Італії за добу зросла майже на 100 осіб
У Мін’юсті хочуть розглядати скарги щодо незаконної люстрації
Зеленський подумує змінити Гончарука на Тігіпка
Усі новини
self-made

Працевлаштуй маму, тата, бабусю чи дідуся: українські компанії шукають людей "золотого віку"

здоров'я

Я весь час втомлююсь. Що це?

психологія

6 типів чоловіків, яких варто остерігатися