Питання Кабміну вирішиться у найближчі два тижні – джерела
Рішення щодо оновлення Кабінету міністрів вирішиться у найближчі два тижні.
Джерело: співрозмовники "Української правди" у владних колах
Деталі: Президент Володимир Зеленський ще вагається, що робити з Олексієм Гончаруком – лишати на посаді прем’єр-міністра чи змінювати.
В оточенні президента називають такі причини, чому Зеленський почав думати про його заміну: слабка ефективність Кабміну і "соціологія", яка показує падіння довіри до уряду та особисто до Гончарка.
За словами джерел УП, Сергій Тігіпко – не єдиний кандидат на заміну, він просто "засвітився".
Говорять ще про Валерія Хорошковського, але це "скоріше він так хоче, аніж реально є кандидатом".