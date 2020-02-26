Разумков сварився із Зеленським – ставили один одному ультиматуми

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Середа, 26 лютого 2020, 11:36

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков мав неприємну розмову із президентом Володимиром Зеленським, під час якої президент порадив главі ВР звільнятися, якщо йому щось не подобається.

Джерело: стаття "Української правди" "Корона на виріст". Чи здатен Разумков стати наступником Зеленського"

Деталі: За інформацією УП, у спікера відбулася розмова з Зеленським щодо того, що Разумков не хоче перебирати на себе негатив від скандалів нардепів. 

Спікер воліє менше асоціюватись з неприємними історіями, в які потрапляють "слуги", і прагне, аби більш активну позицію щодо "зашкварів" займала партія.

Президент, за даними співрозмовників УП, відповів доволі прозоро: не подобається – звільняй місце.

Разумков на усі закиди на свою адресу нібито відповів: щось не подобається в роботі Ради – поставте на голосування пропозицію зняти мене з посади.

Українська правда
Теми: Зеленський Разумков Дмитро Верховна Рада


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