Разумков сварився із Зеленським – ставили один одному ультиматуми

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков мав неприємну розмову із президентом Володимиром Зеленським, під час якої президент порадив главі ВР звільнятися, якщо йому щось не подобається.

Джерело: стаття "Української правди" "Корона на виріст". Чи здатен Разумков стати наступником Зеленського"

Деталі: За інформацією УП, у спікера відбулася розмова з Зеленським щодо того, що Разумков не хоче перебирати на себе негатив від скандалів нардепів.

Спікер воліє менше асоціюватись з неприємними історіями, в які потрапляють "слуги", і прагне, аби більш активну позицію щодо "зашкварів" займала партія.

Президент, за даними співрозмовників УП, відповів доволі прозоро: не подобається – звільняй місце.

Разумков на усі закиди на свою адресу нібито відповів: щось не подобається в роботі Ради – поставте на голосування пропозицію зняти мене з посади.

Що було раніше: У команду Зеленського Разумкова привів нинішній голова СБУ Іван Баканов. Майбутній голова Верховної Ради став основним публічним спікером Зе!команди під час президентських виборів.

Він ходив замість Зеленського на ефіри телеканалів, давав інтерв'ю медіа. А після перемоги на президентських виборах замінив Баканова на посаді голови партії "Слуга народу".

Згодом Разумков очолив і виборчий список партії та посів головне крісло в парламенті.

Наразі Разумков – друга після Зеленського людина в країні за рівнем довіри. За останніми дослідженнями, спікеру довіряють 26% українців.