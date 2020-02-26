Разумков ссорился с Зеленским – ставили друг другу ультиматумы

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков имел неприятный разговор с президентом Владимиром Зеленским, во время которой президент посоветовал главе ВР увольняться, если ему что-то не нравится.

Источник: статья "Украинской правды" "Корона на вырост". Способен ли Разумков стать преемником Зеленского"

Детали: По информации УП, у спикера состоялся разговор с Зеленским о том, что Разумков не хочет брать на себя негатив от скандалов нардепов.

Спикер предпочитает меньше ассоциироваться с неприятными историями, в которые попадают "слуги", и хочет, чтобы более активную позицию по "зашкварам" занимала партия.

Президент, по данным собеседников УП, ответил довольно прозрачно: не нравится - освобождай место.

Разумков на все упреки в свой адрес якобы ответил: что-то не нравится в работе Рады - поставьте на голосование предложение снять меня с должности.

Что было раньше: В команду Зеленского Разумкова привел нынешний глава СБУ Иван Баканов. Будущий председатель Верховной Рады стал основным публичным спикером Зе!Команды во время президентских выборов.

Он ходил вместо Зеленского на эфиры телеканалов, давал интервью СМИ. А после победы на президентских выборах заменил Баканова на посту главы партии "Слуга народа".

Впоследствии Разумков возглавил и избирательный список партии и занял главное кресло в парламенте.

Сейчас Разумков - второй после Зеленского человек в стране по уровню доверия. По последним исследованиям, спикеру доверяют 26% украинцев.