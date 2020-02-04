Лідером за довірою українців є президент Володимир Зеленський, йому довіряють 59% населення, не довіряють 32% – хоча в грудні його показники були кращі: 67% довіряли і 25% не довіряли.

Джерело: січневе опитування соціологічної групи "Рейтинг"

Деталі: Рівень довіри до інших ключових політиків має негативний баланс.

Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють 26%, не довіряють – 44%.

Одному з лідерів партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрію Бойку – 25% та 56% відповідно.

Співаку й лідеру партії "Голос" Святославу Вакарчуку довіряють 22%, не довіряють 62% опитаних.

Прем’єр-міністру Олексію Гончаруку довіряють 20% не мають довіри – 53%.

Лідеру партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко довіряють 20%, не відчувають довіри до неї 73%.

Колишньому президенту й одному з лідерів партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку довіряють 15%, а не довіряють 78% респондентів.

Довідково: Соціологічна група "Рейтинг" проводила опитування 22-26 січня 2020 року шляхом формалізованого face-to-face інтерв’ю. Було опитано 2500 респондентів віком від 18 років (вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення). Помилка репрезентативності дослідження – не більше 2%.

Передісторія: