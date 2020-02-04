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Довіра до Зеленського потроху падає – "Рейтинг"

Вівторок, 4 лютого 2020, 11:21
Довіра до Зеленського потроху падає – Рейтинг

Лідером за довірою українців є президент Володимир Зеленський, йому довіряють 59% населення, не довіряють 32% – хоча в грудні його показники були кращі: 67% довіряли і 25% не довіряли.

Джерело: січневе опитування соціологічної групи "Рейтинг"

Деталі: Рівень довіри до інших ключових політиків має негативний баланс.

Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють 26%, не довіряють – 44%.

Одному з лідерів партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрію Бойку – 25% та 56% відповідно.

Співаку й лідеру партії "Голос" Святославу Вакарчуку довіряють 22%, не довіряють 62% опитаних.

Прем’єр-міністру Олексію Гончаруку довіряють 20% не мають довіри – 53%.

Лідеру партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко довіряють 20%, не відчувають довіри до неї 73%.

Колишньому президенту й одному з лідерів партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку довіряють 15%, а не довіряють 78% респондентів.

 

Довідково: Соціологічна група "Рейтинг" проводила опитування 22-26 січня 2020 року шляхом  формалізованого face-to-face інтерв’ю. Було опитано 2500 респондентів віком від 18 років (вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення). Помилка репрезентативності дослідження – не більше 2%.

Передісторія:

  • Президентські вибори 21 квітня 2019 року (другий тур) шоумен Володимир Зеленський виграв із результатом 73,22%.
  • У грудні 2019 року Зеленському довіряли 67% опитаних "Рейтингом" і не довіряли 25%.
  • Січневе опитування Центру "Соціальний моніторинг" та Інституту соцдосліджень імені Олександра Яременка показало, що Зеленському скоріше або повністю довіряють 49,4%.
  • У квітні 2019 року Зеленському довіряли 32% респондентів "Рейтингу", у червні – 63%. У жовтні Український центр економічних та політичних досліджень ім. Разумкова нарахував йому 70,5% довіри.

УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: соціологіяЗеленськийПорошенкоТимошенкоГончарук
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