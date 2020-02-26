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Уряд роздаватиме стипендії на лінії зіткнення на Донбасі

Середа, 26 лютого 2020, 11:27
Уряд роздаватиме стипендії на лінії зіткнення на Донбасі

Український уряд виплачуватиме стипендії студентам на лінії зіткнення на Донбасі.

Джерело: Telegram-канал прем’єр-міністра Олексія Гончарука

Деталі: За словами Гончарука, у середу під час засідання уряду, було прийнято рішення, що студенти на лінії зіткнення отримуватимуть соціальну стипендію: 

- студенти закладів фахової передвищої освіти — 890 гривень;

- студенти закладів вищої освіти — 1 180 гривень;

- студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти з числа дітей-сиріт та діти, позбавлені батьківського піклування — 2 360 гривень.

Гончарук нагадав, що соцстипендія вже виплачується дітям учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, батьки яких померли.

Нагадаємо:

  • У липні 2019 року президент Володимир Зеленський призначив стипендії імені Левка Лук’яненка для 11 українських політв’язнів, 9 з них досі в полоні.

Українська правда

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Теми: ДонбасООСосвіта
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