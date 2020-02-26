Уряд роздаватиме стипендії на лінії зіткнення на Донбасі
Середа, 26 лютого 2020, 11:27
Український уряд виплачуватиме стипендії студентам на лінії зіткнення на Донбасі.
Джерело: Telegram-канал прем’єр-міністра Олексія Гончарука
Деталі: За словами Гончарука, у середу під час засідання уряду, було прийнято рішення, що студенти на лінії зіткнення отримуватимуть соціальну стипендію:
- студенти закладів фахової передвищої освіти — 890 гривень;
- студенти закладів вищої освіти — 1 180 гривень;
- студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти з числа дітей-сиріт та діти, позбавлені батьківського піклування — 2 360 гривень.
Гончарук нагадав, що соцстипендія вже виплачується дітям учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, батьки яких померли.
Нагадаємо:
- У липні 2019 року президент Володимир Зеленський призначив стипендії імені Левка Лук’яненка для 11 українських політв’язнів, 9 з них досі в полоні.
Українська правда