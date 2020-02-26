Правительство будет раздавать стипендии на линии соприкосновения на Донбассе
Украинское правительство будет выплачивать стипендии студентам на линии столкновения на Донбассе.
Источник: Telegram канал премьер-министра Алексея Гончарука
Детали: По словам Гончарука, в среду на заседании правительства было принято решение, что студенты на линии соприкосновения будут получать социальную стипендию:
- студенты учреждений профессионального предвысшиго образования – 890 гривен;
- студенты высших учебных заведений – 1180 гривен;
- студенты учреждений профессионального предвысшего и высшего образования из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки – 2360 гривен.
Гончарук напомнил, что соцстипендия уже выплачивается детям участников Революции Достоинства, участников боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны, родители которых умерли.
Напомним:
- В июле 2019 президент Владимир Зеленский назначил стипендии имени Левка Лукьяненко для 11 украинских политзаключенных, 9 из них до сих пор в плену.