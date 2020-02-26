Правительство будет раздавать стипендии на линии соприкосновения на Донбассе

Украинское правительство будет выплачивать стипендии студентам на линии столкновения на Донбассе.

Источник: Telegram канал премьер-министра Алексея Гончарука

Детали: По словам Гончарука, в среду на заседании правительства было принято решение, что студенты на линии соприкосновения будут получать социальную стипендию:

- студенты учреждений профессионального предвысшиго образования – 890 гривен;

- студенты высших учебных заведений – 1180 гривен;

- студенты учреждений профессионального предвысшего и высшего образования из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки – 2360 гривен.

Гончарук напомнил, что соцстипендия уже выплачивается детям участников Революции Достоинства, участников боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны, родители которых умерли.

Напомним: