Військовий підірвався на міні в зоні ООС – Міноборони

У середу вранці на Донбасі на невідомому вибуховому пристрої підірвався та загинув український військовослужбовець.

Джерело: Міноборони, мер Шостки Микола Нога у Facebook

Дослівно: "Сьогодні зранку внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої загинув військовослужбовець Об’єднаних сил".

Пряма мова Ноги: "Сьогодні Сумщина понесла ще одну втрату - на фронті героїчно загинув житель Шостки Дмитро Гринь, 1992 року народження. Після закінчення ЗОШ № 5 Дмитро навчався у ВПУ-19. Починаючи з січня 2019 року молодий чоловік проходив службу за контрактом у лавах Збройних сил України. Служив старшим водієм мотопіхотного відділення. Дмитро Володимирович загинув під час виконання бойових завдань в районі проведення ООС".

Передісторія: 19 лютого Міністерство ветеранів разом з Інституом національної пам’яті почало розробляти правила сповіщення сімей загиблих на фронті і церемоніал поховання тих, хто віддав життя за Україну.