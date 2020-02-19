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Міністерка обурилась, що близькі загиблих на фронті дізнаються про це зі стрічок новин

Середа, 19 лютого 2020, 14:45
Міністерка обурилась, що близькі загиблих на фронті дізнаються про це зі стрічок новин

Міністерство ветеранів разом з Інституом національної пам’яті розробляють правила сповіщення сімей загиблих на фронті і церемоніал поховання тих, хто віддав життя за Україну.

Джерело: очільниця Мінветеранів Оксана Коляда у Facebook

Пряма мова: "Вчора загинув 22-річний воїн 72-ої бригади і вже за кілька годин інтернет замерехтів ім’ям та прізвищем юнака. З посиланням на "достовірні джерела", волонтерів та навіть нардепів.

В мене питання – допоки родичі та близькі загиблих на фронті захисників будуть дізнаватись про свою особисту, приватну трагедію зі стрічок публічних новин та з телеекранів? Обуренню нема меж!".

Деталі: Коляда повідомляє, що наразі в міністерстві розробляють та унормовують церемоніал поховання українських захисників, правила сповіщення родин, упорядкування могил на алеях воїнів на кладовищах нашої країни.

В церемоніалі передбачені всі деталі: труна, почесна варта, прапор, який наприкінці передається родичам і всі ті дрібні деталі, які мають бути дотримані при прощанні з українським воїном.

Міністерка наголошує, що наразі триває розробка адекватного процесу сповіщення родичів про їхню втрату. Вони заслуговують дізнатись страшну новину по-людськи, цивілізовано, в коректній формі та із психологічною підтримкою.

Також у планах Мінветеранів створити Національне кладовище та упорядкувати поховання на військових алеях.

Передісторія:

  • 22-річний гранатометник 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Максим Хітайлов загинув під час нападу бойовиків поблизу Хутора Вільного 18 лютого.
  • Голова Генштабу Руслан Хомчак розповів, що бойовики відкрили вогонь по спостережних пунктах 72-ї і 93-ї окремих механізованих бригад Об’єднаних сил України з трьох напрямків, розбили відеокамеру на посту "Баня", а після кількох годин бою попросили про режим "тиші", щоб забрати загиблих.
  • Хомчак пов’язав загострення 18 лютого з 5-ю річницею трагедії в Дебальцевому.  
  • Колишній військовий Андрій Римарук, який часто перебуває на фронті і спілкується з усіма ланками військових, розповів, що під час ранкового наступу бойовики намагалися захопити один зі спостережних постів у районі Золотого на Луганщині.
  • Процедура повернення тіла гранатометника Максима Хітайлова, який загинув під час нападу бойовиків поблизу Хутора Вільного, станом на 19 лютого триває.

Українська правда

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Теми: війна
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