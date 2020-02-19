Міністерка обурилась, що близькі загиблих на фронті дізнаються про це зі стрічок новин
Міністерство ветеранів разом з Інституом національної пам’яті розробляють правила сповіщення сімей загиблих на фронті і церемоніал поховання тих, хто віддав життя за Україну.
Джерело: очільниця Мінветеранів Оксана Коляда у Facebook
Пряма мова: "Вчора загинув 22-річний воїн 72-ої бригади і вже за кілька годин інтернет замерехтів ім’ям та прізвищем юнака. З посиланням на "достовірні джерела", волонтерів та навіть нардепів.
В мене питання – допоки родичі та близькі загиблих на фронті захисників будуть дізнаватись про свою особисту, приватну трагедію зі стрічок публічних новин та з телеекранів? Обуренню нема меж!".
Деталі: Коляда повідомляє, що наразі в міністерстві розробляють та унормовують церемоніал поховання українських захисників, правила сповіщення родин, упорядкування могил на алеях воїнів на кладовищах нашої країни.
В церемоніалі передбачені всі деталі: труна, почесна варта, прапор, який наприкінці передається родичам і всі ті дрібні деталі, які мають бути дотримані при прощанні з українським воїном.
Міністерка наголошує, що наразі триває розробка адекватного процесу сповіщення родичів про їхню втрату. Вони заслуговують дізнатись страшну новину по-людськи, цивілізовано, в коректній формі та із психологічною підтримкою.
Також у планах Мінветеранів створити Національне кладовище та упорядкувати поховання на військових алеях.
Передісторія:
- 22-річний гранатометник 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Максим Хітайлов загинув під час нападу бойовиків поблизу Хутора Вільного 18 лютого.
- Голова Генштабу Руслан Хомчак розповів, що бойовики відкрили вогонь по спостережних пунктах 72-ї і 93-ї окремих механізованих бригад Об’єднаних сил України з трьох напрямків, розбили відеокамеру на посту "Баня", а після кількох годин бою попросили про режим "тиші", щоб забрати загиблих.
- Хомчак пов’язав загострення 18 лютого з 5-ю річницею трагедії в Дебальцевому.
- Колишній військовий Андрій Римарук, який часто перебуває на фронті і спілкується з усіма ланками військових, розповів, що під час ранкового наступу бойовики намагалися захопити один зі спостережних постів у районі Золотого на Луганщині.
- Процедура повернення тіла гранатометника Максима Хітайлова, який загинув під час нападу бойовиків поблизу Хутора Вільного, станом на 19 лютого триває.