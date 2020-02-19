Міністерка обурилась, що близькі загиблих на фронті дізнаються про це зі стрічок новин

Міністерство ветеранів разом з Інституом національної пам’яті розробляють правила сповіщення сімей загиблих на фронті і церемоніал поховання тих, хто віддав життя за Україну.

Джерело: очільниця Мінветеранів Оксана Коляда у Facebook

Пряма мова: "Вчора загинув 22-річний воїн 72-ої бригади і вже за кілька годин інтернет замерехтів ім’ям та прізвищем юнака. З посиланням на "достовірні джерела", волонтерів та навіть нардепів.

В мене питання – допоки родичі та близькі загиблих на фронті захисників будуть дізнаватись про свою особисту, приватну трагедію зі стрічок публічних новин та з телеекранів? Обуренню нема меж!".

Деталі: Коляда повідомляє, що наразі в міністерстві розробляють та унормовують церемоніал поховання українських захисників, правила сповіщення родин, упорядкування могил на алеях воїнів на кладовищах нашої країни.

В церемоніалі передбачені всі деталі: труна, почесна варта, прапор, який наприкінці передається родичам і всі ті дрібні деталі, які мають бути дотримані при прощанні з українським воїном.

Міністерка наголошує, що наразі триває розробка адекватного процесу сповіщення родичів про їхню втрату. Вони заслуговують дізнатись страшну новину по-людськи, цивілізовано, в коректній формі та із психологічною підтримкою.

Також у планах Мінветеранів створити Національне кладовище та упорядкувати поховання на військових алеях.

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