Военный подорвался на мине в зоне ООС - Минобороны

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Среда, 26 февраля 2020, 12:50

В среду утром на Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвался и погиб украинский военнослужащий.

Источник: Минобороны, мэр Шостки Николай Нога в Facebook

Дословно: "Сегодня утром в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб военнослужащий Объединенных сил"

Прямая речь Ноги: "Сегодня Сумщина понесла еще одну потерю - на фронте героически погиб житель Шостки Дмитрий Гринь, 1992 года рождения. После окончания школы № 5 Дмитрий учился в ВПУ-19. Начиная с января 2019 молодой человек проходил службу по контракту в рядах вооруженных сил Украины. Служил старшим водителем мотопехотного отделения. Дмитрий Владимирович погиб во время выполнения боевых задач в районе проведения ООС".

Предыстория: 19 февраля Министерство ветеранов и Институт национальной памяти начало разрабатывать правила оповещения семей погибших на фронте и церемониал погребения тех, кто отдал жизнь за Украину.

Украинская правда
Темы: ООС Минобороны Сумы


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