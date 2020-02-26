Кремль відхрестився від заяв Суркова щодо України

Речник російського президента Володимира Путіна заявив, що Кремль не проводить політику примусу України до братських відносин.

Джерело: заява спікера президента РФ Дмитра Пєскова, російське видання ТАСС

Пряма мова: "Ні, такої політики немає…Проводиться послідовна політика, спрямована на всіляке сприяння реалізації виконання мінських домовленостей".

Деталі: Таким чином, Кремль відреагував на інтерв’ю колишнього помічника президента РФ Владислава Суркова, який назвав "примус до братських відносин єдиним історично доведеним методом ефективності на українському напрямку".

Пєсков також заявив, "що віднедавна Сурков є громадянином і фізичною особою". Тобто висловлені в інтерв’ю Суркова думки, хоч і авторитетні, але його особисті.

Крім того речник Путіна заявив про важливість виконання мінських угод. Водночас він не прокоментував висловлювання Суркова, який заявив, що не уявляє собі повернення територій ОРДЛО до складу України.

Що було раніше: Колишній помічник президента Росії Владислав Сурков заявив, що "України немає, є українство" і що "Донбас не заслуговує такого приниження", як повернення до її складу.

У відповідь міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Україна живе незалежно від уявлення про неї "відставного шовініста" екс-помічника президента Росії Владислава Суркова.