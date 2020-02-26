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Аваков відповів Суркову: Шавка, яка намагається гавкати на слона

Середа, 26 лютого 2020, 10:58
Аваков відповів Суркову: Шавка, яка намагається гавкати на слона

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Україна живе незалежно від уявлення про неї "відставного шовініста" екс-помічника президента Росії Владислава Суркова.

Джерело: Аваков в Twitter

Пряма мова: "Сурков – зі своїми перлами про Україну – виглядає, як закомплексований "стратег", що думає про себе більше, ніж вартує – як та шавка, яка намагається гавкати на слона, відчуваючи в цьому свою велич. Не галасуйте, сударь. Україна живе незалежно від уявлення про неї відставного шовініста".

Що було раніше: Колишній помічник президента Росії Владислав Сурков заявив, що "України немає, є українство" і що "Донбас не заслуговує такого приниження", як повернення до її складу.

Передісторія: 

  • 10 грудня 2019 року Аваков розказав, що під час обговорень у Парижі повернення Україні контролю над кордоном з РФ у Суркова здали нерви.
  • Також Аваков розповів, що на нормандському саміті Зеленський попросив главу МЗС РФ Сергія Лаврова менше кивати головою.
  • Сурков на це заявив, що це "п'яні фантазії", бо Аваков нібито допивав вино за "нормандською четвіркою".

Українська правда

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Теми: АваковРосія
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