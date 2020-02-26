Аваков відповів Суркову: Шавка, яка намагається гавкати на слона
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Україна живе незалежно від уявлення про неї "відставного шовініста" екс-помічника президента Росії Владислава Суркова.
Джерело: Аваков в Twitter
Пряма мова: "Сурков – зі своїми перлами про Україну – виглядає, як закомплексований "стратег", що думає про себе більше, ніж вартує – як та шавка, яка намагається гавкати на слона, відчуваючи в цьому свою велич. Не галасуйте, сударь. Україна живе незалежно уявлення про неї відставного шовініста".
Що було раніше: Колишній помічник президента Росії Владислав Сурков заявив, що "України немає, є українство" і що "Донбас не заслуговує такого приниження", як повернення до її складу.
Передісторія:
- 10 грудня 2019 року Аваков розказав, що під час обговорень у Парижі повернення Україні контролю над кордоном з РФ у Суркова здали нерви.
- Також Аваков розповів, що на нормандському саміті Зеленський попросив главу МЗС РФ Сергія Лаврова менше кивати головою.
- Сурков на це заявив, що це "п'яні фантазії", бо Аваков нібито допивав вино за "нормандською четвіркою".