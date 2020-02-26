Аваков відповів Суркову: Шавка, яка намагається гавкати на слона

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Україна живе незалежно від уявлення про неї "відставного шовініста" екс-помічника президента Росії Владислава Суркова.

Джерело: Аваков в Twitter

Пряма мова: "Сурков – зі своїми перлами про Україну – виглядає, як закомплексований "стратег", що думає про себе більше, ніж вартує – як та шавка, яка намагається гавкати на слона, відчуваючи в цьому свою велич. Не галасуйте, сударь. Україна живе незалежно уявлення про неї відставного шовініста".

Що було раніше: Колишній помічник президента Росії Владислав Сурков заявив, що "України немає, є українство" і що "Донбас не заслуговує такого приниження", як повернення до її складу.

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