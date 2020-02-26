Кремль открестился от заявлений Суркова об Украине

Представитель российского президента Владимира Путина заявил, что Кремль не проводит политику принуждения Украины к братским отношениям.

Источник: заявление спикера президента РФ Дмитрия Пескова, российское издание ТАСС

Прямая речь: "Нет, такой политики нет... Проводится последовательная политика, направленная на всемерное содействие реализации выполнения минских договоренностей".

Детали: Таким образом, Кремль отреагировал на интервью бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова, который назвал "принуждение к братским отношениям единственным исторически доказанным методом эффективности на украинском направлении".

Песков также заявил, "что с недавних пор Сурков является гражданином и физическим лицом". То есть высказанные в интервью Суркова мысли, хотя и авторитетные, но его личные.

Кроме того представитель Путина заявил о важности выполнения минских соглашений. При этом он не прокомментировал высказывания Суркова, который заявил, что не представляет себе возвращения территорий ОРДЛО в состав Украины.

Что было раньше: Бывший помощник президента России Владислав Сурков заявил, что "Украины нет, есть украинство" и что "Донбасс не заслуживает такого унижения", как возвращение в ее состав.

В ответ министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина живет вне зависимости от представления о ней "отставного шовиниста" экс-помощника президента России Владислава Суркова.