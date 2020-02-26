Інститут раку купує продукти за захмарними цінами "у своїх" – нардеп

Народний депутат від партії "Голос" Олександра Устінова заявляє, що Інститут раку закуповує продукти харчування у своїх ФОПів і за цінами, що в 1,5-два рази вищі за ринкові.

Джерело: Устінова у колонці для "Української правди. Життя"

Пряма мова: "225 гривень за кілограм яловичини – це не цінник на стейк в елітному супермаркеті столиці, а ціна, за якою закуповує м’ясо Національний інститут раку.

Інші продукти теж купуються за завищеними в 2 рази цінами, в той час, як грошей лікарні не вистачає навіть на ліки.

До речі, ФОПи, які виставляють такі "космічні" ціни лікарні – всі свої. Нікому більше, крім лікарні їжу вони не продають. Бо хто ж купить в 2 рази дорожче, окрім своїх, ще й за наші з вами податки, які мають для онкохворих використовуватись".

Деталі: За словами нардепа, керівництво Інституту раку знайшло в законі прогалину: щоб не проводити відкриті торги, закупівлю розбивають на декілька маленьких до 199 тисяч гривень, і замість проведення відкритого тендеру укладають прямі договори з "потрібними" постачальниками. (За законом усі закупівлі вище 200 тисяч гривень потрібно проводити через онлайн аукціон – систему закупівель ProZorro, – ред.).

Устінова відзначила, що так Інститут раку купив яловичину по 225 гривень/кг (в той час як в київських супермаркетах з роздрібними цінами вона коштує 130-150 гривень/кг), курячі стегна по 110 гривень/кг (60-70 гривень в столичних супермаркетах), соняшникову олію інститут по 40 гривень (у супермаркетах 20-26 гривень).

За даними нардепа, серед постачальників Інституту раку ФОП Григораш Юрій Вікторович, в якого Інститут вже накупив продуктів харчування на 1,5 мільйона гривень, ТОВ "Асторія Інк." (27 неконкурентних договорів щодо харчування на 2,7 млн грн).

Устінова відзначає, що екскерівником і бенефіціаром компанії "Асторія Інк" був колишній бізнес-партнер заступника Інституту Раку Дмитра Нікітіна – Олексій Тополенко. Наразі Тополенка влаштували на роботу в Інститут, на посаду інженера 1-ї категорії відділу обслуговування та ремонту будівель, споруд та інженерних мереж.

Крім того, за словами нардепа, "новенького" інженера відразу ввели і в тендерний комітет, який закуповує в обхід ProZorro продукти харчування у компанії, яка йому ж нещодавно належала.

Устінова відзначає, що корупція в Інституті раку процвітає, тому що "Міністерство охорони здоров'я банально закриває очі на те, що відбувається".

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