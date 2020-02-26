Институт рака покупает продукты по заоблачным ценам "у своих" – нардеп

Народный депутат от партии "Голос" Александра Устинова заявляет, что Институт рака закупает продукты питания у своих ФЛП и по ценам, которые в 1,5-2 раза выше рыночных.

Источник: Устинова в колонке для "Украинской правды. Жизнь"

Прямая речь: "225 гривен за килограмм говядины – это не ценник на стейк в элитном супермаркете столицы, а цена, по которой закупает мясо Национальный институт рака.

Другие продукты тоже покупаются по завышенным в 2 раза ценам, в то время, как денег больнице не хватает даже на лекарства.

Кстати, ФЛП, которые выставляют такие "космические" цены больнице – все свои. Никому, кроме больницы пищу они не продают. Кто же купит в 2 раза дороже, кроме своих, еще и за наши с вами налоги, которые должны для онкобольных использоваться".

Детали: По словам нардепа, руководство Института рака нашло в законе пробел: чтобы не проводить открытые торги, закупки разбивают на несколько маленьких до 199 тысяч гривен, и вместо проведения открытого тендера заключают прямые договора с "нужными" поставщиками. (По закону все закупки выше 200 тысяч гривен нужно проводить через онлайн аукцион – систему закупок ProZorro, – ред.).

Устинова отметила, что так Институт рака купил говядину по 225 гривен/кг (в то время как в киевских супермаркетах с розничными ценами она стоит 130-150 гривен/кг), куриные бедра по 110 гривен/кг (60-70 гривен в столичных супермаркетах), подсолнечное масло институт по 40 гривен (в супермаркетах 20-26 гривен).

По данным нардепа, среди поставщиков Института рака ЧП Григораш Юрий Викторович, у которого Институт уже накупил продуктов питания на 1,5 миллиона гривен, ООО "Астория Инк." (27 неконкурентных договоров по питанию на 2,7 миллиона гривен).

Устинова отмечает, что экс-руководителем и бенефициаром компании "Астория Инк" был бывший бизнес-партнер заместителя Института рака Дмитрия Никитина – Алексей Тополенко. Сейчас Тополенко устроили на работу в Институт, на должность инженера 1-й категории отдела обслуживания и ремонта зданий, сооружений и инженерных сетей.

Кроме того, по словам нардепа, "новенького" инженера сразу ввели и в тендерный комитет, который закупает в обход ProZorro продукты питания у компании, которая ему же недавно принадлежала.

Устинова отмечает, что коррупция в Институте рака процветает, потому что "Министерство здравоохранения банально закрывает глаза на то, что происходит".

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