"Новий канал" оскаржує зарахування російської телезірки Варнави до небезпечних
"Новий канал" оскаржує в суді внесення російської телеведучої та акторки Катерини Варнави до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.
Джерело: пресслужба Окружного адміністративного суду Києва
Дослівно: "Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом ТОВ "Новий канал" до Служби безпеки України та Міністерства культури, молоді та спорту України.
Позивач просить суд скасувати наказ міністерства про доповнення переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, на підставі звернення СБУ щодо включення до цього переліку громадянки Російської Федерації Катерини Варнави.
Серед інших вимог позову – визнати протиправним звернення СБУ до Міністерства культури, молоді та спорту України щодо внесення Катерини Варнави до вищевказаного переліку осіб".
Деталі: Підготовче засідання суду призначено на 24 березня 2020 року.
Передісторія:
- У травні 2017 року стало відомо, що Служба безпеки України заборонила російській телеведучій та учасниці "Comedy Woman" Катерині Варнаві в'їзд в Україну строком на 5 років. Учасниці Comedy Woman у 2016 році на концерті у Криму співали пісню про президента Росії Володимира Путіна.
- У лютому 2020 року стало відомо, що у 2019 році Державне агентство України з питань кіно заборонило демонструвати фільм "Вісім перших побачень" від 2012 року, в якому грала Катерина Варнава. Одним із продюсерів і сценаристів даного фільму був теперішній президент України Володимир Зеленський, який також грав у ньому одну з головних ролей.