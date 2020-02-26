"Новий канал" оскаржує зарахування російської телезірки Варнави до небезпечних

"Новий канал" оскаржує в суді внесення російської телеведучої та акторки Катерини Варнави до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Джерело: пресслужба Окружного адміністративного суду Києва

Дослівно: "Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом ТОВ "Новий канал" до Служби безпеки України та Міністерства культури, молоді та спорту України.

Позивач просить суд скасувати наказ міністерства про доповнення переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, на підставі звернення СБУ щодо включення до цього переліку громадянки Російської Федерації Катерини Варнави.

Серед інших вимог позову – визнати протиправним звернення СБУ до Міністерства культури, молоді та спорту України щодо внесення Катерини Варнави до вищевказаного переліку осіб".

Деталі: Підготовче засідання суду призначено на 24 березня 2020 року.

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