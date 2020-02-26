"Новый канал" оспаривает зачисление российской телезвезды Варнавы к угрозам
"Новый канал" оспаривает в суде внесение российской телеведущей и актрисы Екатерины Варнавы в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.
Источник: пресс служба Окружного административного суда Киева
Дословно: "Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску ООО "Новый канал" к Службе безопасности Украины и Министерству культуры, молодежи и спорта Украины.
Истец просит суд отменить приказ министерства о дополнении перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании обращения СБУ относительно включения в этот перечень гражданки Российской Федерации Екатерины Варнавы.
Среди других требований иска – признать противоправным обращение СБУ к Министерству культуры, молодежи и спорта Украины о внесении Екатерины Варнавы в вышеуказанный перечень лиц".
Детали: Подготовительное заседание суда назначено на 24 марта 2020 года.
Предыстория:
- В мае 2017 года стало известно, что Служба безопасности Украины запретила российской телеведущей и участнице "Comedy Woman" Екатерине Варнаве въезд в Украину сроком на 5 лет. Участницы Comedy Woman в 2016 году на концерте в Крыму пели песню о президенте России Владимире Путине.
- В феврале 2020 года стало известно, что в 2019 году Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило демонстрировать фильм "Восемь первых свиданий" от 2012 года, в котором играла Екатерина Варнава. Одним из продюсеров и сценаристов данного фильма был нынешний президент Украины Владимир Зеленский, который также играл в нем одну из главных ролей.