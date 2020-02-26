"Новый канал" оспаривает зачисление российской телезвезды Варнавы к угрозам

"Новый канал" оспаривает в суде внесение российской телеведущей и актрисы Екатерины Варнавы в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Источник: пресс служба Окружного административного суда Киева

Дословно: "Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску ООО "Новый канал" к Службе безопасности Украины и Министерству культуры, молодежи и спорта Украины.

Истец просит суд отменить приказ министерства о дополнении перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании обращения СБУ относительно включения в этот перечень гражданки Российской Федерации Екатерины Варнавы.

Среди других требований иска – признать противоправным обращение СБУ к Министерству культуры, молодежи и спорта Украины о внесении Екатерины Варнавы в вышеуказанный перечень лиц".

Детали: Подготовительное заседание суда назначено на 24 марта 2020 года.

Предыстория: