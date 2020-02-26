Бойовики ув'язнили на 12 років працівника університету за "роботу на СБУ"

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Середа, 26 лютого 2020, 13:31
Антон Григоров

Самопроголошений "Верховний суд" так званої "ЛНР" засудив співробітника Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка Антона Григорова до 12 років ув’язнення за "роботу на українські спецслужби".

Джерело: "пресслужба" так званого МГБ ЛНР

Деталі: 26 лютого цей "суд" засудив Григорова за вчинення "державної зради". "Слідчі" заявили, що він при перетині КПВВ "Станиця Луганська" був завербований СБУ під загрозою розправи над родичами.

Крім того в ЛНР заявили, що за завданням української розвідки Григоров займався збором відомостей, що становлять державну таємницю і передавав їх українським спецслужбам.

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Нагадаємо:

  • Україна очікує, що новий масштабний обмін полоненими відбудеться до зустрічі у "нормандському форматі".

Теми: Донбас ООС війна


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