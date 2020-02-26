Бойовики ув'язнили на 12 років працівника університету за "роботу на СБУ"
Самопроголошений "Верховний суд" так званої "ЛНР" засудив співробітника Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка Антона Григорова до 12 років ув’язнення за "роботу на українські спецслужби".
Джерело: "пресслужба" так званого МГБ ЛНР
Деталі: 26 лютого цей "суд" засудив Григорова за вчинення "державної зради". "Слідчі" заявили, що він при перетині КПВВ "Станиця Луганська" був завербований СБУ під загрозою розправи над родичами.
Крім того в ЛНР заявили, що за завданням української розвідки Григоров займався збором відомостей, що становлять державну таємницю і передавав їх українським спецслужбам.
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Нагадаємо:
- Україна очікує, що новий масштабний обмін полоненими відбудеться до зустрічі у "нормандському форматі".