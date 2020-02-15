Новий обмін полоненими може відбутися до квітня - Пристайко

Україна очікує, що новий масштабний обмін полоненими відбудеться до зустрічі у "нормандському форматі".

Джерело: міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в коментарі журналістам після Українського ланчу, організованого Фондом Віктора Пінчука в рамках Мюнхенської конференції, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Пряма мова Пристайка: "Ми говоримо про значну кількість людей. Президент заявив сьогодні, що до двохсот людей ми плануємо обміняти, це дуже багато. Фактично майже "всіх на всіх".

Деталі: Пристайко додав, що обмін планують здійснити до зустрічі у "нормандському форматі".

Що передувало:

15 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада веде переговори про повернення 200 ув'язнених Росією українців.

Нагадаємо,