Новий обмін полоненими може відбутися до квітня - Пристайко
Україна очікує, що новий масштабний обмін полоненими відбудеться до зустрічі у "нормандському форматі".
Джерело: міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в коментарі журналістам після Українського ланчу, організованого Фондом Віктора Пінчука в рамках Мюнхенської конференції, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Пряма мова Пристайка: "Ми говоримо про значну кількість людей. Президент заявив сьогодні, що до двохсот людей ми плануємо обміняти, це дуже багато. Фактично майже "всіх на всіх".
Деталі: Пристайко додав, що обмін планують здійснити до зустрічі у "нормандському форматі".
Що передувало:
15 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада веде переговори про повернення 200 ув'язнених Росією українців.
Нагадаємо,
- 9 грудня 2019 року у Парижі відбулася зустріч лідерів "нормандського формату". У Парижі відбулась і окрема зустріч Зеленського і Путіна.
- Сторони домовилися, що наступна зустріч може відбутися за 4 місяці, а до неї має відбутися обмін утримуваними, припинення обстрілів під уже цілодобовим моніторингом місії ОБСЄ і розведення сил на нових ділянках.
- 29 грудня у рамках обміну утримуваними особами бойовики ОРДЛО звільнили 81 українця. У свою чергу, Україна передала 124 особи.