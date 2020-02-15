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Новий обмін полоненими може відбутися до квітня - Пристайко

Субота, 15 лютого 2020, 17:37
Новий обмін полоненими може відбутися до квітня - Пристайко

Україна очікує, що новий масштабний обмін полоненими відбудеться до зустрічі у "нормандському форматі".

Джерело: міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в коментарі журналістам після Українського ланчу, організованого Фондом Віктора Пінчука в рамках Мюнхенської конференції, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Пряма мова Пристайка: "Ми говоримо про значну кількість людей. Президент заявив сьогодні, що до двохсот людей ми плануємо обміняти, це дуже багато. Фактично майже "всіх на всіх".

Деталі: Пристайко додав, що обмін планують здійснити до зустрічі у "нормандському форматі".

Що передувало: 

15 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада веде переговори про повернення 200 ув'язнених Росією українців.

Нагадаємо, 

  • 9 грудня 2019 року у Парижі відбулася зустріч лідерів "нормандського формату". У Парижі відбулась і окрема зустріч Зеленського і Путіна.
  • Сторони домовилися, що наступна зустріч може відбутися за 4 місяці, а до неї має відбутися обмін утримуваними, припинення обстрілів під уже цілодобовим моніторингом місії ОБСЄ і розведення сил на нових ділянках.
  • 29 грудня у рамках обміну утримуваними особами бойовики ОРДЛО звільнили 81 українця. У свою чергу, Україна передала 124 особи.

"Українська правда" в Threads

Теми: полоненіобмінРосіяОРДЛО
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