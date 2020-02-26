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Боевики засадили на 12 лет работника университета за "работу на СБУ"

Среда, 26 февраля 2020, 12:31
Антон Григоров

Самопровозглашенный "Верховный суд" так называемой "ЛНР" осудил сотрудника Луганского национального университета им. Тараса Шевченко Антона Григорова к 12 годам заключения за "работу на украинские спецслужбы".

Источник: "пресс-служба" так называемого МГБ ЛНР

Детали: 26 февраля этот "суд" осудил Григорова за совершение "государственной измены". "Следователи" заявили, что он при пересечении КПВВ "Станица Луганская" был завербован СБУ под угрозой расправы над родственниками.

Кроме того, в ЛНР заявили, что по заданию украинской разведки Григоров занимался сбором сведений, составляющих государственную тайну и передавал их украинским спецслужбам.

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Темы: ДонбассООСвойна
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