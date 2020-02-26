РНБО перевіряє готовність кожної області до протидії коронавірусу

РНБО розпорядилася, щоб в кожній області були проведені перевірки готовності профілактичних та протиепідеміологічних заходів для протидії коронавірусу та можливості лікарень лікувати таких пацієнтів.

Джерело: коментар секретаря РНБО Олексія Данілова Українській правді.

Деталі: Данілов розказав, що за дорученням президента відбулася розширена нарада за участі секретаря РНБО, на якій було прийнято рішення, щоб в кожній області провели засідання Державні регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Вони мають перевірити стан готовності профілактичних та протиепідеміологічних заходів щодо попередження завезення і розповсюдження коронавірусу на території України. Зокрема розглянути питання забезпечення в усіх прикордонних пунктах проведення перевірки температури у осіб, які прибувають в Україну.

Комісії на місцях мають з’ясувати можливості інфекційних лікарень та відділень надавати медичну допомогу та інтенсивну терапію дітям та доросли у випадку підозри на захворювання коронавірусом та забезпечення їх обладнанням, медикаментами, дезінфекційними засобами. Там також мають провести навчання медичного персоналу лікарень.

В областях, за рішенням наради, також мають забезпечити інформування населення про заходи профілактики захворювання на корона вірус.

Що передувало: 24 лютого уряд посилив заходи безпеки: вирішили перевіряти температуру в аеропортах і на пунктах пропуску у всіх, хто приїхав з країн із зареєстрованими випадками захворювання на коронавірус.

Випадки захворювання корона вірусом підтвердили в Італії, Франції, Іспанії, Швейцарії, Австрії, Хорватії.