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СНБО проверяет готовность каждой области к противодействию коронавирусу

Среда, 26 февраля 2020, 12:58
СНБО проверяет готовность каждой области к противодействию коронавирусу

СНБО распорядился, чтобы в каждой области были проведены проверки готовности профилактических и противоэпидемиологических мер по противодействию коронавирусу и возможности больниц лечить таких пациентов.

Источник: комментарий секретаря СНБО Алексея Данилова Украинской правде

Детали: Данилов рассказал, что по поручению президента состоялось расширенное совещание с участием секретаря СНБО, на котором было принято решение, чтобы в каждой области провели заседание Государственные региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Они должны проверить состояние готовности профилактических и противоэпидемиологических мероприятий по предупреждению завозу и распространению коронавируса на территории Украины. В частности рассмотреть вопрос обеспечения во всех пограничных пунктах проведения проверки температуры у лиц, прибывающих в Украину.

Комиссии на местах должны выяснить возможности инфекционных больниц и отделений оказывать медицинскую помощь и интенсивную терапию детям и взрослым в случае подозрения на заболевание коронавирусом и обеспечение их оборудованием, медикаментами, дезинфицирующими средствами. Там также должны провести обучение медицинского персонала больниц.

В областях, по решению совещания, также должны обеспечить информирование населения о мерах профилактики заболевания коронавирусом.

Что предшествовало: 24 фев правительство усилило меры безопасности: решили проверять температуру в аэропортах и на пунктах пропуска у всех, кто приехал из стран с зарегистрированными случаями заболевания коронавирусом.

Случаи заболевания коронавирусом подтвердили в Италии, Франции, Испании, Швейцарии, Австрии, Хорватии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусСНБО
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