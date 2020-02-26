СНБО проверяет готовность каждой области к противодействию коронавирусу

СНБО распорядился, чтобы в каждой области были проведены проверки готовности профилактических и противоэпидемиологических мер по противодействию коронавирусу и возможности больниц лечить таких пациентов.

Источник: комментарий секретаря СНБО Алексея Данилова Украинской правде

Детали: Данилов рассказал, что по поручению президента состоялось расширенное совещание с участием секретаря СНБО, на котором было принято решение, чтобы в каждой области провели заседание Государственные региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Они должны проверить состояние готовности профилактических и противоэпидемиологических мероприятий по предупреждению завозу и распространению коронавируса на территории Украины. В частности рассмотреть вопрос обеспечения во всех пограничных пунктах проведения проверки температуры у лиц, прибывающих в Украину.

Комиссии на местах должны выяснить возможности инфекционных больниц и отделений оказывать медицинскую помощь и интенсивную терапию детям и взрослым в случае подозрения на заболевание коронавирусом и обеспечение их оборудованием, медикаментами, дезинфицирующими средствами. Там также должны провести обучение медицинского персонала больниц.

В областях, по решению совещания, также должны обеспечить информирование населения о мерах профилактики заболевания коронавирусом.

Что предшествовало: 24 фев правительство усилило меры безопасности: решили проверять температуру в аэропортах и на пунктах пропуска у всех, кто приехал из стран с зарегистрированными случаями заболевания коронавирусом.

Случаи заболевания коронавирусом подтвердили в Италии, Франции, Испании, Швейцарии, Австрии, Хорватии.