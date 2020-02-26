Суд відмовив Порошенку у скарзі на примусовий привід у ДБР
Київський апеляційний суд відмовився розглядати скаргу 5-го президента Петра Порошенка на примусовий привід на допит у Державне бюро розслідувань.
Джерело: речниця суду Тетяна Геведзе у коментарі "Українській правді"
Пряма мова: "Суд відмовив у відкритті апеляційного провадження у зв’язку з тим, що ухвала не оскаржується".
Деталі: До суду були подані дві скарги, обидві – відхилені.
Таке рішення суд ухвалив 25 лютого.
Доповнюється…
Що було раніше: 21 лютого Печерський суд Києва дозволив Державному бюро розслідувань здійснити примусовий привід Порошенка на два допити у ДБР – 28 лютого і 6 березня.
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