Суд відхилив скаргу Порошенка на примусовий привід у ДБР
Середа, 26 лютого 2020, 13:42
Київський апеляційний суд відмовився розглядати скаргу 5-го президента Петра Порошенка на примусовий привід на допит у Державне бюро розслідувань.
Джерело: речниця суду Тетяна Геведзе у коментарі "Українській правді"
Пряма мова: "Суд відмовив у відкритті апеляційного провадження у зв’язку з тим, що ухвала не оскаржується".
Деталі: До суду були подані дві скарги, обидві – відхилені.
Таке рішення суд ухвалив 25 лютого.
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Передісторія:
- 21 лютого Печерський суд Києва дозволив Державному бюро розслідувань здійснити примусовий привід Порошенка на два допити у ДБР – 28 лютого і 6 березня.
- Захист назвав рішення політичними і оскаржив їх у 5-ти інстанціях.
- Виконувачка обов'язків голови ДБР Ірина Венедіктова пояснювала, що Порошенко 30 разів не прийшов на допит, у зв'язку з чим бюро підготувало пакет доказів для силового приводу.
Соня Лукашова, УП