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Суд відхилив скаргу Порошенка на примусовий привід у ДБР

Середа, 26 лютого 2020, 13:42

Київський апеляційний суд відмовився розглядати скаргу 5-го президента Петра Порошенка на примусовий привід на допит у Державне бюро розслідувань.

Джерело: речниця суду Тетяна Геведзе у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Суд відмовив у відкритті апеляційного провадження у зв’язку з тим, що ухвала не оскаржується".

Деталі: До суду були подані дві скарги, обидві – відхилені.

Таке рішення суд ухвалив 25 лютого.

Знати більше: Зустрінь весну без пороху. У чому підозрюють Порошенка

Передісторія:

  • 21 лютого Печерський суд Києва дозволив Державному бюро розслідувань здійснити примусовий привід Порошенка на два допити у ДБР – 28 лютого і 6 березня.
  • Захист назвав рішення політичними і оскаржив їх у 5-ти інстанціях.
  • Виконувачка обов'язків голови ДБР Ірина Венедіктова пояснювала, що Порошенко 30 разів не прийшов на допит, у зв'язку з чим бюро підготувало пакет доказів для силового приводу.

Соня Лукашова, УП

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Теми: ПорошенкоДБР
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