Суд відмовив Порошенку у скарзі на примусовий привід у ДБР

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Середа, 26 лютого 2020, 14:42

Київський апеляційний суд відмовився розглядати скаргу 5-го президента Петра Порошенка на примусовий привід на допит у Державне бюро розслідувань.

Джерело: речниця суду Тетяна Геведзе у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Суд відмовив у відкритті апеляційного провадження у зв’язку з тим, що ухвала не оскаржується".

Деталі: До суду були подані дві скарги, обидві – відхилені.

Таке рішення суд ухвалив 25 лютого.

Доповнюється…

Що було раніше: 21 лютого Печерський суд Києва дозволив Державному бюро розслідувань здійснити примусовий привід Порошенка на два допити у ДБР – 28 лютого і 6 березня.

Знати більше: Зустрінь весну без пороху. У чому підозрюють Порошенка

Теми: Порошенко ДБР


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