Київський апеляційний суд відмовився розглядати скаргу 5-го президента Петра Порошенка на примусовий привід на допит у Державне бюро розслідувань.

Джерело: речниця суду Тетяна Геведзе у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Суд відмовив у відкритті апеляційного провадження у зв’язку з тим, що ухвала не оскаржується".

Деталі: До суду були подані дві скарги, обидві – відхилені.

Таке рішення суд ухвалив 25 лютого.

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