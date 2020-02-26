Суд не стал рассматривать жалобу Порошенко на принудительный привод в ГБР
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Среда, 26 февраля 2020, 14:42
Киевский апелляционный суд отказался рассматривать жалобу 5-го президента Петра Порошенко на принудительный привод на допрос в Государственное бюро расследований.
Источник: пресс-секретарь суда Татьяна Геведзе в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь: "Суд отказал в открытии апелляционного производства в связи с тем, что постановление не оспаривается".
Детали: В суд были поданы две жалобы, обе – отклонены.
Такое решение суд принял 25 февраля.
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Предыстория:
- 21 февраля Печерский суд Киева разрешил Государственному бюро расследований осуществить принудительный привод Порошенко на два допроса в ГБР – 28 февраля и 6 марта.
- Защита назвала решение политическими и обжаловала их в 5-ти инстанциях.
- Исполняющая обязанности председателя ГБР Ирина Венедиктова объясняла, что Порошенко 30 раз не пришел на допрос, в связи с чем бюро подготовило пакет доказательств для силового привода.
Соня Лукашова, УП
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