Киевский апелляционный суд отказался рассматривать жалобу 5-го президента Петра Порошенко на принудительный привод на допрос в Государственное бюро расследований.

Источник: пресс-секретарь суда Татьяна Геведзе в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Суд отказал в открытии апелляционного производства в связи с тем, что постановление не оспаривается".

Детали: В суд были поданы две жалобы, обе – отклонены.

Такое решение суд принял 25 февраля.

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