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У Росії повідомили про затримання "українців-нарковиробників"

Середа, 26 лютого 2020, 14:45
У Росії повідомили про затримання українців-нарковиробників

Співробітники правоохоронних органів РФ заявляють про ліквідацію великої нарколабораторії та затримання громадяни України.

Джерело: голова МВС Росії Володимир Колокольцев, якого цитує російський "Інтерфакс", директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев у коментарі "Укрінформ".

Пряма мова Колокольцева: "Затримано чотирьох громадян України, які займалися їх (наркотиків, – ред.) виготовленням, і шістьох міжрегіональних кур'єрів".

Деталі: За даними МВС Росії, затримані з початку 2018 року до вересня 2019 року нібито синтезували наркотики в одному з сіл Московської області. Місцеві правоохоронці заявили про вилучення майже тонни наркотиків.

На слід імовірних організаторів кримінального бізнесу російським силовикам вдалося вийти після затримання їх спільників, які доставляли заборонений товар до декількох міст РФ. Згодом, як повідомляють у відомстві, місцеві правоохоронці затримали двох українців на автівці.

Операцію проводили протягом п'яти місяців, зазначили у МВС РФ. Українцям інкримінують незаконні виробництво, збут або пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та незаконні придбання, зберігання або перевезення прекурсорів наркотичних засобів або психотропних речовин.

Пряма мова Погорельцева: "Наше посольство в РФ наразі перевіряє зазначену інформацію. Офіційних повідомлень від місцевої влади щодо зазначеного інциденту наші дипустанови в Росії не отримували".

Нагадаємо: У Москві затримали російського активіста, який допомагав українським військовополоненим морякам, захопленим під час нападу у Керченській протоці.

Українська правда

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Теми: Росіяукраїнці
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