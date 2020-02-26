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В России сообщили о задержании "украинцев-наркопроизводителей"

Среда, 26 февраля 2020, 14:45
В России сообщили о задержании украинцев-наркопроизводителей

Сотрудники правоохранительных органов РФ заявляют о ликвидации большой нарколаборатории и задержании граждан Украины.

Источник: глава МВД России Владимир Колокольцев, которого цитирует российский "Интерфакс", директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев в комментарии "Укринформ".

Прямая речь Колокольцева: "Задержаны четверо граждан Украины, которые занимались их (наркотиков, - ред.) изготовлением и шесть межрегиональных курьеров".

Детали: По данным МВД России, задержанные с начала 2018 года до сентября 2019 года якобы синтезировали наркотики в одном из сел Московской области. Местные правоохранители заявили об изъятии почти тонны наркотиков.

На след вероятных организаторов криминального бизнеса российским силовикам удалось выйти после задержания их сообщников, которые доставляли запрещенный товар до нескольких городов РФ. Впоследствии, как сообщают в ведомстве, местные правоохранители задержали двух Украинских на автомобиле.

Операцию проводили в течение пяти месяцев, отметили в МВД РФ. Украинцам инкриминируют незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ.

Прямая речь Погорельцева: "Наше посольство в РФ пока проверяет эту информацию. Официальных сообщений от местных властей по данному инциденту наши диппредставительства в России не получали".

Напомним: В Москве задержали российского активиста, который помогал украинским военнопленным морякам, захваченным во время нападения в Керченском проливе.

Украинская правда
Темы: Росcияукраинцы
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