Путин хочет вписать в Конституцию РФ "правду" о Второй мировой войне

Президент РФ Владимир Путин считает уместным прописать в Конституции России норму о "защите правды о Великой Отечественной войне".

Источник: российское агентство ТАСС, которое цитирует Путина

Детали: На встрече в среду с рабочей группой по подготовке изменений в Конституцию он отметил, что предпринимаются попытки "украсть" у РФ победу во Второй мировой войне. Он заявил, что нужно "активно противостоять" таким попыткам, и было бы уместно это "аккуратно" отразить в Конституции РФ.

Прямая речь Путина: " Кто-то хочет украсть у нас Победу? Попытки такие предпринимаются, но это невозможно. Берлин-то кто штурмовал? Чей флаг над рейхстагом развевался? Этого никто не забудет".

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Что было раньше: Бывший помощник президента России Владислав Сурков заявил, что "Украины нет, есть украинство" и что "Донбасс не заслуживает такого унижения", как возвращение в ее состав.

В ответ министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина живет вне зависимости от представления о ней "отставного шовиниста" экс-помощника президента России Владислава Суркова.