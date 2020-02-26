Путин хочет вписать в Конституцию РФ "правду" о Второй мировой войне

2076 просмотров
Среда, 26 февраля 2020, 16:03

Президент РФ Владимир Путин считает уместным прописать в Конституции России норму о "защите правды о Великой Отечественной войне".

Источник: российское агентство ТАСС, которое цитирует Путина

Детали: На встрече в среду с рабочей группой по подготовке изменений в Конституцию он отметил, что предпринимаются попытки "украсть" у РФ победу во Второй мировой войне. Он заявил, что нужно "активно противостоять" таким попыткам, и было бы уместно это "аккуратно" отразить в Конституции РФ.

Прямая речь Путина: " Кто-то хочет украсть у нас Победу? Попытки такие предпринимаются, но это невозможно. Берлин-то кто штурмовал? Чей флаг над рейхстагом развевался? Этого никто не забудет".

Читайте также: Вечный царь России. Почему Путин разогнал правительство и переписывает Конституцию

Что было раньше:  Бывший помощник президента России Владислав Сурков заявил, что "Украины нет, есть украинство" и что "Донбасс не заслуживает такого унижения", как возвращение в ее состав.

В ответ министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина живет вне зависимости от представления о ней "отставного шовиниста" экс-помощника президента России Владислава Суркова.

Темы: Росcия Украина история


powered by lun.ua
Материалы по теме
В России сообщили о задержании "украинцев-наркопроизводителей" 26 февраля 2020, 15:45
Мятеж сепаратистов и война с РФ: украинцы рассказали, как оценивают конфликт на Донбассе 26 февраля 2020, 14:40
"Новый канал" оспаривает зачисление российской телезвезды Варнавы к угрозам 26 февраля 2020, 13:28
Все новости
Главные новости
Офис президента рассматривает на пост министра "серого кардинала" МИД Януковича
МОЗ ввел новый алгоритм действий на границе для предотвращения коронавируса
Гончарук о встрече с Тигипко: Нужно усилить правительство
Перед Зеленским Тигипко встречался с Гончаруком – источники
Все новости
ТаблоID

Как изменились звезды сериала "Дикий ангел"

безопасность

Поломи череп: сетью ширится опасный челендж среди школьников

Культура

Как украинцы праздновали последнюю неделю перед великим постом

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!