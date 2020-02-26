Гончарук похвалився, що запроваджує винагороду, яку ввів Порошенко

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що уряд запроваджує грошову винагороду українцям, які здійснили геройський вчинок, але така нагорода передбачена указом 5-го президента Петра Порошенка ще у березні 2019 року.

Джерело: Telegram-канал Гончарука, коментар "Українській правді" речника міністерства соціальної політики

Дослівно Гончарук: "Уряд запроваджує грошову винагороду українцям, які здійснили геройський вчинок.

207 людей отримають по 105 тис. грн як одноразову допомогу від держави".

Деталі: У мінсоцполітики УП уточнили, що одержувачами грошової винагороди стануть громадяни України з числа: осіб, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка"; членів сімей осіб, яким присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно, або у разі смерті Героя України.

Виплату здійснять одноразово за рахунок коштів державного бюджету.

Водночас ця грошова винагорода передбачена указом президента від 28.03.2019 № 92 "Про одноразову грошову винагороду особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку".

Указ Порошенка набрав чинності з 1 січня 2020 року.

В указі президента йшлося про те, що винагорода виплачується в 50-кратному розмірі прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум з 1 січня 2020 року - 2102 гривні, тобто нагорода у 2020 році -105 тисяч гривень.

Також Порошенко доручив Кабміну передбачити у бюджеті на 2020 рік і наступні роки кошти для винагороди Героям України.