"Український кіберальянс" вимагає вибачень від силовиків за обшуки

Громадська організація "Український кіберальянс" заявляє, що припинить роботу з пошуку та реагування на кіберзагрози, доки правоохоронці не вибачаться за проведені обшуки та обвинувачення у зламі інформсистеми аеропорту "Одеса".

Джерело: член Ukrainian CyberAlliance Тім Карпинський, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Карпинського: "Ми зупиняємо всю діяльність у цій країні, доки не буде встановлено справедливість, із наших членів не буде знято ці абсурдні обвинувачення і не буде принесено вибачення".

Деталі: В альянсі заявили, що припиняють усю діяльність, будь-яким чином пов'язану зі співпрацею з державними та правоохоронними органами країни.

У компанії наголосили, що не мають жодного стосунку до розміщення на табло аеропорту фотографії екоактивістки Грети Тунберг із лайливим написом англійською мовою. Крім того, члени організації нагадали, що задовго до цього прецеденту передали і керівництву аеропорту, і правоохоронним органам Одеси інформацію про наявність вразливостей у системах аеропорту.

Адвокати "Кіберальянсу" зазначили, що звертатимуться зі скаргами до Державного бюро розслідувань щодо перевищення повноважень працівниками Нацполіції і до суду з вимогою повернути вилучене при обшуках майно.

Передісторія: Раніше ГО "Український кіберальянс" повідомила про обшуки за місцем реєстрації трьох громадських активістів та співзасновників організації.

Згідно з ухвалою суду, дозвіл на обшук у Києві по вулиці Наталії Ужвій було надано у зв’язку з розслідуванням інциденту від 16 жовтня 2019 року, коли на табло "Міжнародного аеропорту Одеса" з’явилося фото дівчини з написом "Fuck you Greta".

Згодом у поліції пояснили, чому прийшли з обшуками до "Кіберальянсу".