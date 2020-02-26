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"Украинский киберальянс" требует извинений от силовиков по обыски

Среда, 26 февраля 2020, 17:55
Украинский киберальянс требует извинений от силовиков по обыски

Общественная организация "Украинский киберальянс" заявляет, что прекратит работу по поиску и реагирования на киберугрозы, пока правоохранители не извинятся за проведенные обыски и обвинения во взломе информсистемы аэропорта "Одесса".

Источник: член Ukrainian CyberAlliance Тим Карпинский, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Карпинского: "Мы останавливаем всю деятельность в этой стране, пока не будет установлено справедливость, из наших членов не будет снят эти абсурдные обвинения и не будет принесено извинение. Мы в этом случае требуем компенсации со стороны правоохранительных органов и представителей власти".

Детали: Также альянс прекращает всю деятельность, которая каким-либо образом связана с сотрудничеством с государственными и правоохранительными органами страны.

В компании отметили, что не имеют никакого отношения к размещению на табло аэропорта фотографии екоактивисткы Греты Тунберг с ругательной надписью на английском языке. Кроме того, члены организации напомнили, что задолго до этого прецедента передали и руководству аэропорта, и правоохранительным органам Одессы информацию о наличии уязвимостей в системах аэропорта.

Адвокаты "Киберальянса" отметили, что будут обращаться с жалобами в Государственное бюро расследований о превышении полномочий сотрудниками Нацполиции и в суд с требованием вернуть изъятое при обысках имущество.

Предыстория: раньше ОО "Украинский Киберальянс" сообщила, что полиция проводит обыски по месту регистрации трех общественных активистов и соучредителей организации.

Согласно постановлению суда, разрешение на обыск в Киеве по улице Натальи Ужвий предоставлено в связи с расследованием инцидента от 16 октября 2019 года, когда на табло "Международного аэропорта Одесса" появилось фото девушки с надписью "Fuck you Greta".

Со временем в полиции объяснили, почему пришли с обысками в "Киберальянс"

Украинская правда

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Темы: обыскиСБУ
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