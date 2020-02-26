На Донбасі підірвався військовий Об’єднаних сил

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Середа, 26 лютого 2020, 19:44
Ілюстративне фото

Збройні формування РФ 7 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил, на невідомому вибуховому пристрої підірвався військовослужбовець.

Джерело: ООС

Дослівно: "Сьогодні, 26 лютого, поблизу населеного пункту Майорськ внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав важке поранення, несумісне з життям.

Командування висловлює глибокі співчуття близьким та рідним загиблого".

Деталі: Російські окупанти стріляли із забороненого Мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Штаб зафіксував два обстріли поруч із Мар’їнкою, три – поблизу Павлополя, по одному неподалік Оріхового та поза межами ділянки розведення в районі населеного пункту Золоте-4.

25 лютого ворог 5 разів порушив режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Українська правда


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