Збройні формування РФ 7 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил, на невідомому вибуховому пристрої підірвався військовослужбовець.

Джерело: ООС

Деталі: Російські окупанти стріляли із забороненого Мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Штаб зафіксував два обстріли поруч із Мар’їнкою, три – поблизу Павлополя, по одному неподалік Оріхового та поза межами ділянки розведення в районі населеного пункту Золоте-4.

Дослівно: "Сьогодні, 26 лютого, поблизу населеного пункту Майорськ внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав важке поранення, несумісне з життям. Командування висловлює глибокі співчуття близьким та рідним загиблого".

Що передувало: Мер Шостки Микола Нога повідомляв, що загинув житель Шостки Дмитро Гринь, 1992 року народження.

25 лютого ворог 5 разів порушив режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.