На Донбасі підірвався військовий Об’єднаних сил
Збройні формування РФ 7 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил, на невідомому вибуховому пристрої підірвався військовослужбовець.
Джерело: ООС
Дослівно: "Сьогодні, 26 лютого, поблизу населеного пункту Майорськ внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав важке поранення, несумісне з життям.
Командування висловлює глибокі співчуття близьким та рідним загиблого".
Деталі: Російські окупанти стріляли із забороненого Мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Штаб зафіксував два обстріли поруч із Мар’їнкою, три – поблизу Павлополя, по одному неподалік Оріхового та поза межами ділянки розведення в районі населеного пункту Золоте-4.
25 лютого ворог 5 разів порушив режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.