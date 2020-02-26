Вооруженные формирования РФ 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил, на неизвестном взрывном устройстве подорвался украинский военнослужащий.

Источник: ООС

Дословно: "Сегодня, 26 февраля, вблизи населенного пункта Майорск в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью.

Командование выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего".

Детали: Российские оккупанты стреляли из запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Штаб зафиксировал два обстрела рядом с Марьинкой, три – вблизи Павлополя, по одному неподалеку Орехово и за пределами участка разведения в районе населенного пункта Золотое-4.

25 февраля враг 5 раз нарушил режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных не было.