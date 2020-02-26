На Донбассе подорвался на взрывчатке военный Объединенных сил

269 просмотров
Среда, 26 февраля 2020, 19:44
Иллюстративное фото

Вооруженные формирования РФ 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил, на неизвестном взрывном устройстве подорвался украинский военнослужащий.

Источник: ООС

Дословно: "Сегодня, 26 февраля, вблизи населенного пункта Майорск в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью.

Командование выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего".

Детали: Российские оккупанты стреляли из запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Штаб зафиксировал два обстрела рядом с Марьинкой, три – вблизи Павлополя, по одному неподалеку Орехово и за пределами участка разведения в районе населенного пункта Золотое-4.

25 февраля враг 5 раз нарушил режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных не было.

Украинская правда


powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Украина в ТКГ призвала защищать Донбасс от коронавируса
Сын экс-главы КС организовал схему махинаций с VIP-авто – источники
Богдан показал свою справку о зарплате в ОП
Офис президента рассматривает на пост министра "серого кардинала" МИД Януковича
Все новости
здоровье

Эпидуральная анестезия не вызывает мигрень. Но почему болит голова?

Фото

Нацотбор Евровиденья-2020 в фото

здоровье

Как справиться с пониженным давлением?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!