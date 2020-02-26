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Скалецька хоче розібратися з лікарями-бунтарями у Винниках

Середа, 26 лютого 2020, 21:52
Скалецька хоче розібратися з лікарями-бунтарями у Винниках
Фото: УП

Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька розповіла, що "буде розбиратися" з лікарями госпіталю у Винниках на Львівщині, які напередодні прильоту евакуйованих з Уханя вийшли "боронити" свій заклад.

Джерело: інтерв’ю Зоряни Скалецької для УП Життя

Пряма мова: "Зараз лікарі госпіталю вимагають розслідування дій влади з приводу симуляційних навчань напередодні прильоту боту з Уханя.

Якщо в нас тепер (лікарі – ред.) будуть так реагувати на навчання і придумувати, чому і як, то нічого ми в країні не зробимо.

Уявіть собі, що хтось проводить навчання щодо протипожежної безпеки і, замість евакуюватися, хтось каже: "А ми не вийдемо".

Якщо кожен буде дозволяти собі зривати виконання тих чи інших рішень, то про яку ефективність в системі державного управління можна говорити за умови невиконання вказівок".

Деталі: Скалецька пообіцяла обговорити події у Винниках із заступниками та керівниками департаменту і "розібратися" з поведінкою лікарів так, щоби ситуація у лікарні змінилася.

Детальніше – в інтерв’ю: Що роблять, щоб коронавірусу не було в Україні, та чому евакуація й обсервація відбулись саме так

Що передувало: 19 лютого зранку, коли зі шпиталю інвалідів і репресованих у Винниках на Львівщині, почали вивозити пацієнтів, почалися протести, до яких долучилися навіть працівники лікарні. Люди перекрили під’їзд, до брами шпиталю завезли автомобільні шини.

Гендиректор шпиталю Максим Прикупенко заявив, що паніка - безпідставна: "Це відбувались симуляційні навчання. Якби літак сів у Львові і щось би трапилось надзвичайне, то цей госпіталь наш міг би прийняти пацієнтів, які отримали травми…Я маю інформацію, що до нас на карантин пацієнтів з літака не привезуть, заклад не готовий".

Співробітники, дізнавшись, що у Винники не привезуть евакуйованих людей з Уханя, заспівали гімн України.

Президент Володимир Зеленський порадив не забувати ключового рядка з гімну України про "козацький рід", який "ніколи не кидає своїх".

Українська правда

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Теми: СкалецькакоронавірусЛьвівщина
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