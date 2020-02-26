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Скалецкая хочет разобраться с врачами-бунтарями в Винниках

Среда, 26 февраля 2020, 21:52
Скалецкая хочет разобраться с врачами-бунтарями в Винниках

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала, что "будет разбираться" с врачами госпиталя в Винниках на Львовщине, которые накануне прилета эвакуированных из Уханя вышли "защищать" свое заведение.

Источник: интервью Зоряны Скалецкой для УП Життя

Прямая речь: "Сейчас врачи госпиталя требуют расследования действий власти по поводу симуляционных учений накануне прилета борта из Уханя.

Если у нас сейчас (врачи – ред.) будут так реагировать на обучение и придумывать, почему и как, то ничего мы в стране не сделаем.

Представьте себе, что кто-то проводит обучение по противопожарной безопасности и, вместо того чтобы эвакуироваться, говорит: "А мы не выйдем".

Если каждый будет позволять себе срывать выполнение тех или иных решений, то о какой эффективности в системе государственного управления можно говорить при условии невыполнения указаний".

Детали: Скалецкая пообещала обсудить события в Винниках с заместителями и руководителями департамента и "разобраться" с поведением врачей так, чтобы ситуация в госпитале изменилась.

Подробнее – в интервью: Что делают, чтобы коронавируса не было в Украине, и почему эвакуация и обсервация состоялись именно так

Что предшествовало: 19 февраля утром, когда из госпиталя инвалидов и репрессированных в Винниках Львовской области, стали вывозить пациентов, начались протесты, к которым присоединились даже сотрудники больницы. Люди перекрыли подъезд, к воротам госпиталя завезли автомобильные шины.

Гендиректор госпиталя Максим Прикупенко заявил, что паника безосновательна: "Это были симуляционные обучения. Если бы самолет сел во Львове и случилось что-то чрезвычайное, то этот госпиталь наш мог бы принять пациентов с травмами...У меня есть информация, что к нам на карантин пациентов с самолета не привезут, заведение не готово".

Узнав, что эвакуированных из Уханя не привезут в Винники, сотрудники спели гимн Украины.

Президент Владимир Зеленский посоветовал не забывать ключевую строку из гимна Украины о "козацком роде", который "никогда не бросает своих".

Украинская правда

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Темы: СкалецкаякоронавирусЛьвовщина
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