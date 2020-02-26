Facebook посилює правила реклами щодо коронавірусу

Соціальна мережа Facebook вирішила посилити правила щодо реклами, пов’язаної зі спалахом коронавірусу COVID-19.

Джерело: повідомлення Facebook, передає Reuters

Деталі: У компанії ввели заборону на рекламу продуктів, що пропонують будь-які способи лікування або запобігання спалаху коронавируса.

Реклама з заявами на кшталт "маски для обличчя на 100% гарантують запобігання поширенню вірусу", відтепер під забороною.

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