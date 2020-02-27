Facebook посилює правила реклами щодо коронавірусу
Соціальна мережа Facebook вирішила посилити правила щодо реклами, пов’язаної зі спалахом коронавірусу COVID-19.
Джерело: повідомлення Facebook, передає Reuters
Деталі: У компанії ввели заборону на рекламу продуктів, що пропонують будь-які способи лікування або запобігання спалаху коронавируса.
Реклама з заявами на кшталт "маски для обличчя на 100% гарантують запобігання поширенню вірусу", відтепер під забороною.
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Передісторія:
- Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
- 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
- Китайський суд вирішив, що навмисне приховування симптомів коронавірусу, спотворення інформації про стан хворого або поширення інфекції може каратися тюремним ув'язненням або смертною карою.