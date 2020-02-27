Facebook ужесточает правила рекламы по коронавирусу
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Четверг, 27 февраля 2020, 00:35
Социальная сеть Facebook решила ужесточить правила относительно рекламы, связанной со вспышкой коронавируса COVID-19.
Источник: сообщение Facebook, передает Reuters
Детали: В компании ввели запрет на рекламу продуктов, предлагают любые способы лечения или предотвращения вспышки коронавируса.
Реклама с заявлениями вроде "маски для лица на 100% гарантируют предотвращения распространения вируса", отныне под запретом.
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Предыстория:
- В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
- Китайский суд решил, что намеренное сокрытие симптомов коронавируса, искажение информации о состоянии больного или распространение инфекции может караться тюремным заключением или смертной казнью.
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