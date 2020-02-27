Facebook ужесточает правила рекламы по коронавирусу

Социальная сеть Facebook решила ужесточить правила относительно рекламы, связанной со вспышкой коронавируса COVID-19.

Источник: сообщение Facebook, передает Reuters

Детали: В компании ввели запрет на рекламу продуктов, предлагают любые способы лечения или предотвращения вспышки коронавируса.

Реклама с заявлениями вроде "маски для лица на 100% гарантируют предотвращения распространения вируса", отныне под запретом.

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