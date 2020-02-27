В Офісі генпрокурора повідомили, що відкрили доступ до всіх декларацій прокурорів

39 переглядів
Четвер, 27 лютого 2020, 02:47

Заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов скасував спеціальні заходи безпеки до ряду посадових осіб Офісу Генерального прокурора. Як повідомляють в ОГП, відтепер всі декларацій прокурорів відомства стануть загальнодоступними.

Джерело: ОГП

Дослівно: "Відтепер вся інформація про статки прокурорів Офісу Генерального прокурора, а також колишніх працівників ГПУ та їх близьких родичів стане відкритою і кожен громадянин матиме змогу ознайомитися з нею на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції".

Теми: Офіс генпрокурора декларації корупція


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Справа проти ексмера Ірпеня Карплюка пішла в суд 26 лютого 2020, 10:54
Порошенко хоче покарати ОПЗЖ за заяви про змову з Обамою 25 лютого 2020, 18:47
У Рябошапки написали законопроєкт про е-судочинство 25 лютого 2020, 18:03
Усі новини
Головні новини
Перші випадки коронавірусу виявили ще у 6 країнах світу
РНБО визначила, у кого які шанси пережити коронавірус
Справа Шеремета: поліція розсекречує матеріали понад пів тисячі слідчих дій
Україна в ТКГ закликала захищати Донбас від коронавірусу
Усі новини
здоров'я

Епідуральна анестезія не викликає мігрень. Але чому болить голова?

Фотопроект

Як виглядає сон з татом, коли мами вже немає

Досвід

Як скролити соцмережі з користю