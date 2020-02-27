ОГП відкрив доступ до інформації про статки прокурорів та їхніх родичів
Четвер, 27 лютого 2020, 01:47
Заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов скасував спеціальні заходи безпеки до ряду посадових осіб Офісу Генерального прокурора. Як повідомляють в ОГП, відтепер всі декларацій прокурорів відомства стануть загальнодоступними.
Джерело: ОГП
Дослівно: "Відтепер вся інформація про статки прокурорів Офісу Генерального прокурора, а також колишніх працівників ГПУ та їх близьких родичів стане відкритою і кожен громадянин матиме змогу ознайомитися з нею на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції"
Нагадаємо:
- 31 березня 2017 року головний військовий прокурор Анатолій Матіос постановив вилучити з реєстру НАЗК декларації низки посадовців військової прокуратури.
- У ГПУ рішення Матіоса пояснювали загрозою через конфлікт із Росією.
- 16 вересня 2019 року наступник Матіоса Віктор Чумак скасував рішення свого попередника. Інформація про статки військових прокурорів знову опинилася в публічному доступі на сайті НАЗК.
- Водночас, суспільство не має доступу до декларацій посадовців Служби безпеки. Глава СБУ Іван Баканов не подав декларацію, бо, мовляв, закон не зобов'язує його це робити.