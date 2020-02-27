Заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов скасував спеціальні заходи безпеки до ряду посадових осіб Офісу Генерального прокурора. Як повідомляють в ОГП, відтепер всі декларацій прокурорів відомства стануть загальнодоступними.

Джерело: ОГП

Дослівно: "Відтепер вся інформація про статки прокурорів Офісу Генерального прокурора, а також колишніх працівників ГПУ та їх близьких родичів стане відкритою і кожен громадянин матиме змогу ознайомитися з нею на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції"

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