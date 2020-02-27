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ОГП відкрив доступ до інформації про статки прокурорів та їхніх родичів

Четвер, 27 лютого 2020, 01:47
ОГП відкрив доступ до інформації про статки прокурорів та їхніх родичів

Заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов скасував спеціальні заходи безпеки до ряду посадових осіб Офісу Генерального прокурора. Як повідомляють в ОГП, відтепер всі декларацій прокурорів відомства стануть загальнодоступними.

Джерело: ОГП

Дослівно: "Відтепер вся інформація про статки прокурорів Офісу Генерального прокурора, а також колишніх працівників ГПУ та їх близьких родичів стане відкритою і кожен громадянин матиме змогу ознайомитися з нею на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції"

Нагадаємо:

  • 31 березня 2017 року головний військовий прокурор Анатолій Матіос постановив вилучити з реєстру НАЗК декларації низки посадовців військової прокуратури.
  • У ГПУ рішення Матіоса пояснювали загрозою через конфлікт із Росією.
  • 16 вересня 2019 року наступник Матіоса Віктор Чумак скасував рішення свого попередника. Інформація про статки військових прокурорів знову опинилася в публічному доступі на сайті НАЗК.
  • Водночас, суспільство не має доступу до декларацій посадовців Служби безпеки. Глава СБУ Іван Баканов не подав декларацію, бо, мовляв, закон не зобов'язує його це робити.

"Українська правда" у Threads

Теми: Офіс генпрокурорадеклараціїкорупція
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