Заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов отменил специальные меры безопасности к ряду должностных лиц Офиса Генерального прокурора. Как сообщают в ОГП, отныне все деклараций прокуроров ведомства станут общедоступными.

Источник: ОГП

Дословно: "Отныне вся информация о состоянии прокуроров Офиса Генерального прокурора, а также бывших работников ГПУ и их близких родственников станет открытой и каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции".