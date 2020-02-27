В Офисе генпрокурора сообщили, что открыли доступ ко всем деклараций прокуроров

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Четверг, 27 февраля 2020, 02:47

Заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов отменил специальные меры безопасности к ряду должностных лиц Офиса Генерального прокурора. Как сообщают в ОГП, отныне все деклараций прокуроров ведомства станут общедоступными.

Источник: ОГП

Дословно: "Отныне вся информация о состоянии прокуроров Офиса Генерального прокурора, а также бывших работников ГПУ и их близких родственников станет открытой и каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции".

Темы: Офис генпрокурора декларации коррупция


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