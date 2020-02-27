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ОГП открыл доступ к информации о состоянии прокуроров и их родственников

Четверг, 27 февраля 2020, 01:47
ОГП открыл доступ к информации о состоянии прокуроров и их родственников

Заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов отменил специальные меры безопасности к ряду должностных лиц Офиса Генерального прокурора. Как сообщают в ОГП, отныне все деклараций прокуроров ведомства станут общедоступными.

Источник: ОГП

Дословно: "Отныне вся информация о состоянии прокуроров Офиса Генерального прокурора, а также бывших работников ГПУ и их близких родственников станет открытой и каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции".

Нагадаємо:

  • 31 березня 2017 року головний військовий прокурор Анатолій Матіос постановив вилучити з реєстру НАЗК декларації низки посадовців військової прокуратури.
  • У ГПУ рішення Матіоса пояснювали загрозою через конфлікт із Росією.
  • 16 вересня 2019 року наступник Матіоса Віктор Чумак скасував рішення свого попередника. Інформація про статки військових прокурорів знову опинилася в публічному доступі на сайті НАЗК.
  • Водночас, суспільство не має доступу до декларацій посадовців Служби безпеки. Глава СБУ Іван Баканов не подав декларацію, бо, мовляв, закон не зобов'язує його це робити.

Темы: Офис генпрокурорадекларациикоррупция
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