ОГП открыл доступ к информации о состоянии прокуроров и их родственников
Четверг, 27 февраля 2020, 01:47
Заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов отменил специальные меры безопасности к ряду должностных лиц Офиса Генерального прокурора. Как сообщают в ОГП, отныне все деклараций прокуроров ведомства станут общедоступными.
Источник: ОГП
Дословно: "Отныне вся информация о состоянии прокуроров Офиса Генерального прокурора, а также бывших работников ГПУ и их близких родственников станет открытой и каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции".
Нагадаємо:
- 31 березня 2017 року головний військовий прокурор Анатолій Матіос постановив вилучити з реєстру НАЗК декларації низки посадовців військової прокуратури.
- У ГПУ рішення Матіоса пояснювали загрозою через конфлікт із Росією.
- 16 вересня 2019 року наступник Матіоса Віктор Чумак скасував рішення свого попередника. Інформація про статки військових прокурорів знову опинилася в публічному доступі на сайті НАЗК.
- Водночас, суспільство не має доступу до декларацій посадовців Служби безпеки. Глава СБУ Іван Баканов не подав декларацію, бо, мовляв, закон не зобов'язує його це робити.