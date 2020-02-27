COVID-19: За добу кількість інфікованих в Італії збільшилась на 132 особи

Від ускладнень, спричинених китайським коронавірусом COVID-19, у всьому світі померли 2801 людей. Завершили лікування та були виписані із лікарень 32 872 осіби.

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса.

Деталі: У всьому світі число хворих становить 81 164. Напередодні їх кількість складала 80 994.

За добу кількість інфікованих в Італії збільшилась на 132 особи, двоє із яких померли. У Китаї за цей же час зафіксували 388 нових хворих та 52 смертей. Видужали 2386 осіби. Південна Корея за добу нарахувала 284 випадки зараження. Двоє корейців померли.

Офіційний Іран заявляє про 44 нових випадки зараження та 3 летальних випадки. Також 10 хворих виявили в Німеччині.

Під час брифінгу центру контролю захворювань США (US CDC) було повідомлено, що питання про можливість спалаху китайського вірусу вже не стоїть, натомість на порядку денному питання, коли саме в Сполучених Штатах це трапиться. У Сан-Франциско вже оголосили надзвичайний стан, хоча випадків зараження не зафіксовано.

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