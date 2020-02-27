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COVID-19: За добу кількість інфікованих в Італії збільшилась на 132 особи

Четвер, 27 лютого 2020, 05:46
COVID-19: За добу кількість інфікованих в Італії збільшилась на 132 особи

Від ускладнень, спричинених китайським коронавірусом COVID-19, у всьому світі померли 2801 людей. Завершили лікування та були виписані із лікарень 32 872 осіби.

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса.

Деталі: У всьому світі число хворих становить 81 164. Напередодні їх кількість складала 80 994.

За добу кількість інфікованих в Італії збільшилась на 132 особи, двоє із яких померли. У Китаї за цей же час зафіксували 388 нових хворих та 52 смертей. Видужали 2386 осіби. Південна Корея за добу нарахувала 284 випадки зараження. Двоє корейців померли. 

Офіційний Іран заявляє про 44 нових випадки зараження та 3 летальних випадки. Також 10 хворих виявили в Німеччині. 

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Передісторія:

  • Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
  • Китайський суд вирішив, що навмисне приховування симптомів коронавірусу, спотворення інформації про стан хворого або поширення інфекції може каратися тюремним ув'язненням або смертною карою.

Теми: коронавірус
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