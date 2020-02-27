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COVID-19: За сутки количество инфицированных в Италии увеличилось на 132 человека

Четверг, 27 февраля 2020, 05:46
COVID-19: За сутки количество инфицированных в Италии увеличилось на 132 человека

От осложнений, вызванных китайским коронавируса COVID-19 во всем мире умерли 2801 человек. Завершили лечение и были выписаны из больниц 32 872 человек.

Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Детали: Во всем мире число больных составляет 81 164. Накануне их количество составляло 80 994.

За сутки количество инфицированных в Италии увеличилось на 132 человека, двое из которых умерли. В Китае за это же время зафиксировали 388 новых больных и 52 смертей. Выздоровели 2386 человек. Южная Корея в сутки насчитала 284 случая заражения. Двое корейцев умерли.

Официальный Иран заявляет о 44 новых случая заражения и 3 летальных случая. Также 10 больных обнаружили в Германии.

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Предыстория:

  • В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
  • Китайский суд решил, что намеренное сокрытие симптомов коронавируса, искажение информации о состоянии больного или распространение инфекции может караться тюремным заключением или смертной казнью.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирус
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