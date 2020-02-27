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Загороднюк прокомментировал возможность своей отставки

Четверг, 27 февраля 2020, 10:20
Загороднюк прокомментировал возможность своей отставки

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк готов уйти в отставку, но ему не известно о планах президента уволить его.

Источник: Загороднюк в интервью изданию "Левый берег"

Прямая речь: "У меня нет ни малейшего подтверждения от руководства страны о том, что это так.

Если президент Украины скажет, что не видит больше меня в должности министра обороны, мне хватит двух минут написать заявление. Никаких проблем. Но на данный момент я не слышал о невыполнении каких-то поручений, проектов в Министерстве обороны, которые бы сделали очевидной мою отставку".

Детали: Загороднюк отметил, что такие слухи "ходят еще с прошлого года".

При этом он заявил, что увольнение, если таковое будет, не может быть связанным с невыполнением положений государственного оборонного заказа (ГОЗ).

Прямая речь: "В прошлом году ГОЗ был выполнен на 99,3%. В рамках какой-то небольшой погрешности. Мы остановили только один небольшой проект. Поэтому говорить о невыполнении плана ГОЗ за 2019 год невозможно. Этот ГОЗ также подали, буквально пару дней назад он был принят СНБО. ГОЗ – это всего лишь план закупок. Его можно подать или не подать на утверждение. Его мы подали, а прошлогодний выполнили"

Что было раньше: В начале февраля Украинская правда выяснила, что в Кабинете министров в рамках переформатирования правительства Алексея Гончарука готовят несколько увольнений.

При этом собеседник УП в Офисе президента рассказал, что Зеленский присматривается к своей формальной квоте в правительстве: министру обороны и министру иностранных дел. Оба, по словам источника, "никак не проявили себя в должности".

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Темы: ЗагороднюкМинобороныЗеленскийКабинет министров
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