Загороднюк: Після атаки біля Золотого бойовики повернулись на попередні позиції

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що після атаки біля Золотого бойовики відійшли на свої попередні позиції.

Джерело: коментар Загороднюка після засідання комітету Верховної Ради з нацбезпеки

Пряма мова: "Наскільки ми розуміємо, вони відійшли на ті позиції, де вони були".

Деталі: Міністр заявив, що зараз на місці подій перебуває начальник Генштабу Руслан Хомчак і він розкаже про ситуацію біля Золотого після повернення.

Що було раніше: 18 лютого на брифінгу за підсумками засідання Ради національної безпеки й оборони голова Генштабу Руслан Хомчак, розказав, що близько 5:15 штурмові групи здійснили спробу за трьома напрямками атакувати спостережні пости українських військ на проміжку від Новотошківського до Жолобка.

За його словами, силами ООС напад штурмових груп було відбито – і зав’язався бій, в основному на спостережному посту "Баня" 72-ї ОМБр. Як пояснив Хомчак, українські військові відійшли від цього спостережного пункту, аби мати змогу завдати по ньому удар з артилерії.

Він повідомив, що на пункті "Баня" залишився загиблий український військовий.

При цьому у Штабі Операції об’єднаних сил Українській правді повідомили, що українська сторона досі не змогла забрати тіло загиблого на пункті "Баня" бійця ООС.

"Наразі ще триває процедура передачі тіла на українську територію. Якщо безпекова ситуація дозволить – не буде обстрілів чи інших провокацій – то попередньо планується, що передача тіла відбудеться найближчим часом", – сказав пресофіцер Штабу.

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