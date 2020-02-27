"Голос" представив стратегію "холодної деокупації" Донбасу та Криму

Партія "Голос" презентувала свою стратегію "холодної деокупації" окупованих територій Донбасу та Криму.

Джерело: трансляція партії "Голос" із презентації та короткий план "Голос розуму: стратегія холодної деокупації окупованих районів Донбасу та Криму"

Пряма мова Святослава Вакарчука: "Сьогоднішній наш план – це насправді план для обговорення, багато чого в ньому можна змінювати. Тому що серйозний план – це той, який підтримує більшість експертів і в який вірить українське суспільство. Але цей план серйозний – і заснований він на фундаментальному принципі збереження українських життів…

Ми пропонуємо мир на українських умовах.

Ми назвали його "План холодної деокупації". "Холодної", тому що маємо надію – не впевнені, але маємо надію – що саме таким способом, без гарячої фази, ми можемо наблизитися до розв’язання складної проблеми відновлення територіальної цілісності України у повному обсязі… І Донбас, і Крим – це невід’ємна територія України. І ми не маємо права розмінювати одне на одне.

"Деокупації" – тому що ми віримо, що нашою кінцевою метою є повернення всіх територій і повернення до мирного життя всіх українських громадян".

Деталі: Вакарчук заявив, що "Мінські угоди" вбивають українців, вони створюють ілюзію руху до миру і розмивають український суверенітет. Якщо їх дотримуватися, "Україна не отримає мир на своїх умовах". Вони лише призупинили гарячі бої на Донбасі, і зовсім не дають відповіді, як повернути Крим.

Пряма мова Сергія Рахманіна: "Кінцем війни завжди є перемога, а під перемогою ми розуміємо повернення людей і територій, повернення територіальної цілісності і суверенітету.

Мінські угоди теоретично обіцяють нам відновлення територіальної цілісності з фактичним позбавленням суверенітету над частиною території. А це неприпустимо з точки зору партії "Голос" і всіх людей, які працювали над цим планом.

Цей план є фундаментом. Це – тема для дискусій, але є підмурок, навколо якого може вибудовуватися стратегія подальшої деокупації та реінтеграції… Якщо цей план буде підтриманий значною частиною суспільства і до нього буде долучена влада…"

Інші подробиці: Рахманін наголосив, що попри дипломатичні дії потрібно зміцнювати Збройні сили, бо дипломатія сильна, коли за нею стоїть міцна армія.

Як повернути мир на українських умовах: «Голос» представив «План холодної деокупації Криму та Донбасу». В ньому описані реалістичні кроки, необхідні для звільнення та реінтеграції окупованих Росією Донбасу та Криму.



📎 Завантажити документ можна тут: https://t.co/Vw2Bg4YIzV pic.twitter.com/aK13iHEcCk — Голос (@GolosZmin) February 27, 2020

План "Голосу", який партія розглядає як альтернативу наявним домовленостям, в загальних рисах передбачає такі етапи:

- Припинення вогню на всій "лінії фронту" ()розмежування) – не менше 6 місяців, бажано року;

- Демілітаризована зона та міжнародна поліцейська місія;

- Початок роззброєння;

- Створення умов для деокупації;

- Початок деокупації та тимчасова міжнародна адміністрація;

- Завершення деокупації та початок реінтеграції Донбасу;

- Перші вибори на звільнених територіях;

- Повернення Криму.

Паралельно з цим Україна має працювати над: розбудовою армії; звільненням і захистом громадян України, розбудовою інфраструктури й економіки, захистом інформаційного простору, відшкодуванням збитків від російської агресії і відповідальністю за злочини окупантів.

Передісторія:

14 лютого на сайті Мюнхенської безпекової конференції опублікували план із 12 пунктів, за яким росіяни у співпраці з декількома міжнародними організаціями пропонували нібито завершувати війну в Україні.

Міністерство закордонних справ України заявило про незгоду з тими ідеями.

17 лютого заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк анонсував презентацію партійного плану деокупації Донбасу та Криму, і запросив колег із інших партій долучитися до роботи над таким планом.

Голова фракції "Голос" Сергій Рахманін пояснив, що план деокупації Донбасу і анексованого Росією Криму передбачає тривале припинення вогню, створення демілітаризованої зони на сході у 2,5 км, реформування ЗСУ, оновлення виборчого законодавства та відбудову економіки.

Знати більше: Мюнхенський план капітуляції: 12 ідей про те, як зруйнувати Україну

Умови виборів на Донбасі, розведення сил та питання заручників: що розповів Зеленський у Мюнхені